Звезда "Доктора Хауса" восхищала редким фото дочери

Актриса Оливия Уайлд. Фото: Reuters

Актриса Оливия Уайлд поделилась редким фото. 40-летняя актриса и режиссер опубликовала фотографию своей 7-летней дочери Дейзи Джозефин, которую она воспитывает с бывшим женихом Джейсоном Судейкисом.

Снимок звезда сериала "Доктор Хаус" показала в социальной сети.

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Звезда подписала фотографию только сказочными эмодзи. У Уайлд также есть 10-летний сын Отис Александр от 48-летнего Судейкиса, с которым она была с 2011 по 2020 год.

Дочь Оливии Уайлд и Джейсона Судекиса. Фото: instagram.com/oliviawilde/

"Мне уже кажется, что они взрослые подростки. Они мои лучшие друзья. Нам так весело. Они так активны. Они и музыканты, и спортсмены, и просто крутые. Они оба играют на барабанах и поют, и мы просто прекрасно проводим время. Мы большая караоке семья. Сейчас у нас дома много Тейлор Свифт, Оливии Родриго и Билли Айлиш. А теперь Дейзи добавила Дуа Липу", — сказала звезда.

В октябре источник рассказал People, что они с Судейкисом достигли совместного соглашения об опеке.

"Это единый фронт. И они оба, очевидно, глубоко преданые родители", — рассказал источник.

Судекис согласился платить своей бывшей 27 500 долларов в месяц алиментов, а также покрывать 25% расходов по уходу за детьми.

Напомним, Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о мировом соглашении. А раньше мы писали, что дочь Анджелины Джоли отказалась от фамилии Брэда Питта.