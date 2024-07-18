Зірка "Доктора Хауса" замилувала рідкісним фото доньки

Акторка Олівія Вайлд. Фото: Reuters

Акторка Олівія Вайлд поділилася рідкісним фото. 40-річна актриса і режисер опублікувала фотографію своєї 7-річної доньки Дейзі Джозефін, яку вона виховує із колишнім нареченим Джейсоном Судейкісом.

Знімок зірка серіалу "Доктор Хаус" показала у соціальній мережі.

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Зірка підписала фотографію лише казковими емодзі. Уайлд також має 10-річного сина Отіса Олександра від 48-річного Судейкіса, з яким вона була з 2011 по 2020 рік.

Дочка Олівії Вайлд та Джейсона Судекіса. Фото: instagram.com/oliviawilde/

"Мені вже здається, що вони дорослі підлітки. Вони мої найкращі друзі. Нам так весело. Вони такі активні. Вони і музиканти, і спортсмени, і просто круті. Вони обоє грають на барабанах і співають, і ми просто чудово проводимо час. Ми велика караоке сім’я. Зараз у нас вдома багато Тейлор Свіфт, Олівії Родріго та Біллі Айліш. А тепер Дейзі додала Дуа Ліпу", — сказала зірка.

У жовтні джерело розповіло People, що вони з Судейкісом досягли спільної угоди про опіку.

"Це єдиний фронт. І вони обоє, очевидно, глибоко віддані батьки", — розповіло джерело.

Судекіс погодився платити своїй колишній 27 500 доларів на місяць аліментів, а також покривати 25% їхніх витрат по догляду за дітьми.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі попросила Бреда Пітта про мирову угоду. А раніше ми писали, що донька Анджеліни Джолі відмовилась від прізвища Бреда Пітта.