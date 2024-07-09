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Звезда "Друзей" блеснула идеальной фигурой и показала, как держит себя в форме

9 июля 2024 10:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актриса Кортни Кокс показала свои домашние тренировки.
Американская актриса Кортни Кокс. Фото: instagram.com/courteneycoxofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса и звезда "Друзей" Кортни Кокс, которая в прошлом месяце отпраздновала свой 60-й день рождения, показала, как ей удается удерживать свой вес. Звезда также продемонстрировала свое идеальное тело в крошечном бикини.

Об этом пишет Page Six.

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Кортни Кокс регулярно работает над собой

Известная актриса показала свои домашние тренировки. Звезда занимается в черном спортивном топе и лосинах в тон. Кортни регулярно выполняет много упражнений, позволяющих ей держать себя в форме. Она поделилась видео с тренировкой, которая включала приседания, подтягивание, жим от груди, отжимание от пола и кардио.

После тренировки звезда делает "ледяные ванны" и частично погружается в холодильник. Кортни также освежает лицо холодной маской. Она также призналась, что получает большое удовольствие от тренировок.

Звезда "Друзей" блеснула идеальной фигурой и показала, как держит себя в форме - фото 1
Американская актриса Кортни Кокс охлаждается после тренировки. Фото: instagram.com/courteneycoxofficial/
Звезда "Друзей" блеснула идеальной фигурой и показала, как держит себя в форме - фото 2
Американская актриса Кортни Кокс с прохладной маской. Фото: instagram.com/courteneycoxofficial/

"Я чувствую себя прекрасно в течение нескольких часов после занятий. Если вы сомневаетесь, чтобы начать, то знайте, что вы будете чувствовать себя отлично. Приток дофамина длится довольно долго", — добавила Кокс.

Напомним, ранее звезда "Друзей" рассказала о непростых отношениях с дочерью. А также появились документы, по которым специалисты подсчитали состояние актера Мэттью Перри.

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