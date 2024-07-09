Акторка Кортні Кокс показала свої домашні тренування — відео

Американська акторка Кортні Кокс. Фото: instagram.com/courteneycoxofficial/

Відома американська акторка та зірка "Друзів" Кортні Кокс, яка минулого місяця відсвяткувала свій 60-й день народження, показала як їй вдається втримувати свою вагу. Зірка також продемонструвала своє ідеально тіло у крихітному бікіні.

Про це пише Page Six.

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Кортні Кокс регулярно працює над собою

Відома акторка показала свої домашні тренування. Зірка займається в чорному спортивному топі та лосинах в тон. Кортні регулярно виконує багато вправ, які дозволяють їй тримати себе в формі. Вона поділилася відео із тренуванням, яке включало в себе присідання, підтягування, жим від грудей, віджимання від підлоги та кардіо.

Після тренування зірка робить "крижані ванни" та частково занурюється у холодильник. Кортні також освіжає обличчя прохолодною маскою. Вона також зізналася, що отримує велике задоволення від тренувань.

Американська акторка Кортні Кокс охолоджується після тренування. Фото: instagram.com/courteneycoxofficial/

Американська акторка Кортні Кокс із прохолодною маскою. Фото: instagram.com/courteneycoxofficial/

"Я почуваюся чудово протягом кількох годин після занять. Якщо ви сумніваєтеся, щоб почати, то знайте, що ви будете почуватися відмінно. Приплив дофаміну триває досить довго", — додала Кокс.

Нагадаємо, раніше зірка "Друзів" розповіла про непрості стосунки із донькою. А також з'явились документи, за якими фахівці підрахували статки актора Меттью Перрі.