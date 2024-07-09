Акторка Кортні Кокс показала свої домашні тренування — відео

Зірка "Друзів" блиснула ідеальною фігурою та показала, як тримає себе у формі
Відома американська акторка та зірка "Друзів" Кортні Кокс, яка минулого місяця відсвяткувала свій 60-й день народження, показала як їй вдається втримувати свою вагу. Зірка також продемонструвала своє ідеально тіло у крихітному бікіні.
Про це пише Page Six.
Кортні Кокс регулярно працює над собою
Відома акторка показала свої домашні тренування. Зірка займається в чорному спортивному топі та лосинах в тон. Кортні регулярно виконує багато вправ, які дозволяють їй тримати себе в формі. Вона поділилася відео із тренуванням, яке включало в себе присідання, підтягування, жим від грудей, віджимання від підлоги та кардіо.
Після тренування зірка робить "крижані ванни" та частково занурюється у холодильник. Кортні також освіжає обличчя прохолодною маскою. Вона також зізналася, що отримує велике задоволення від тренувань.
"Я почуваюся чудово протягом кількох годин після занять. Якщо ви сумніваєтеся, щоб почати, то знайте, що ви будете почуватися відмінно. Приплив дофаміну триває досить довго", — додала Кокс.
Нагадаємо, раніше зірка "Друзів" розповіла про непрості стосунки із донькою. А також з'явились документи, за якими фахівці підрахували статки актора Меттью Перрі.
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