Звезда фильма "Солтберн" Барри Кеоган может перевоплотиться в Ринго Старра

Ирландский актер Барри Кеоган. Фото: Instagram/saltburnfilm

Ирландский актер Барри Кеоган, известный, в частности по фильму "Солтберн", может присоединиться к звездному касту в новые проекты о британской группе The Beatles. Причем для 31-летней звезды продюсеры подготовили одну из главных ролей.

Об этом на своем сайте сообщил голливудский инсайдер Джефф Снейдер.

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Кроме Кеогана, к проекту должны присоединиться известные актеры Харрис Дикинсон, Пол Мескаль и Чарли Роу. Режиссером выступает титулованный британец Сэм Мендес, у которого есть премия "Оскар".

По информации голливудского инсайдера Кеоган сыграет роль барабанщика Ринго Старра, Харрис Дикинсон — гитариста и вокалиста Джона Леннона, Пол Мескаль — басиста Пола Маккартни, а Чарли Роу — Джорджа Харрисона. О каждом из них снимут отдельный биографический фильм.

Премьера четырех лент запланирована на 2027 год. Все они будут соединены меж собой. В создании лент примут участие Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи усопших Харрисона и Леннона.

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