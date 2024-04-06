Киношная мама Роберта Паттинсона вышла замуж — фото

Американская актриса Элизабет Ризер. Фото: Instagram/elizabethreaser

Американская актриса Элизабет Ризер тайно вышла замуж за композитора Брюса Гилберта. Это произошло еще в прошлом году, но исполнительница роли Эсми Каллен (приемная мать героя Роберта Паттинсона) во франшизе "Сумерки" рассказала об этом только сейчас.

Об этом сообщает издание Vogue.

Читайте также:

Элизабет Ризер тайно вышла замуж

Свадебная церемония прошла в Италии в августе 2023 года в узком кругу самых родных людей. По словам Элизабет, сначала она и Брюс планировали устроить громкую церемонию на сотни гостей, но затем передумали.

К алтарю невеста прошла в нежном полупрозрачном платье авторства Даниэль Франкель. Первый танец пара исполняла под трек Cucurrucucu Paloma бразильского музыканта Каэтано Велозо.

"Это был полный переживаний опыт. Что-то произошло с нами, когда мы произносили наши обеты. Это изменило все. Я постоянно пыталась не плакать, а потом начинала смеяться", — рассказала Элизабет.

Локация свадьбы Элизабет Ризер. Фото: Instagram/elizabethreaser

Еще до знакомства в 2017 году Элизабет Ризер и Брюс Гилберт долгое время жили неподалеку друг от друга в районе Силвер-Лейк в Лос-Анджелесе. Предложение руки и сердца состоялось пять лет спустя во время поездки в Италию.

Элизабет Ризер и Брюс Гилберт. Фото: Instagram/elizabethreaser

Напомним, ранее мы писали, что британский актер Саша Барон Коэн, звезда фильма о Борате, сообщил о разводе. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Игра престолов" требует 40 млн долларов компенсации от мэрии Лос-Анджелеса.