Киношная мама Роберта Паттинсона вышла замуж — фото

Звезда франшизы "Сумерки" впервые вышла замуж — кто избранник 48-летней актрисы
Американская актриса Элизабет Ризер тайно вышла замуж за композитора Брюса Гилберта. Это произошло еще в прошлом году, но исполнительница роли Эсми Каллен (приемная мать героя Роберта Паттинсона) во франшизе "Сумерки" рассказала об этом только сейчас.
Об этом сообщает издание Vogue.
Элизабет Ризер тайно вышла замуж
Свадебная церемония прошла в Италии в августе 2023 года в узком кругу самых родных людей. По словам Элизабет, сначала она и Брюс планировали устроить громкую церемонию на сотни гостей, но затем передумали.
К алтарю невеста прошла в нежном полупрозрачном платье авторства Даниэль Франкель. Первый танец пара исполняла под трек Cucurrucucu Paloma бразильского музыканта Каэтано Велозо.
"Это был полный переживаний опыт. Что-то произошло с нами, когда мы произносили наши обеты. Это изменило все. Я постоянно пыталась не плакать, а потом начинала смеяться", — рассказала Элизабет.
Еще до знакомства в 2017 году Элизабет Ризер и Брюс Гилберт долгое время жили неподалеку друг от друга в районе Силвер-Лейк в Лос-Анджелесе. Предложение руки и сердца состоялось пять лет спустя во время поездки в Италию.
Напомним, ранее мы писали, что британский актер Саша Барон Коэн, звезда фильма о Борате, сообщил о разводе. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Игра престолов" требует 40 млн долларов компенсации от мэрии Лос-Анджелеса.
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