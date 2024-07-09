Звезда "Гарри Поттера" закрутила роман со студентом Оксфорда

Актриса Эмма Уотсон. Фото: WireImage

Таинственный мужчина актрисы Эммы Уотсон — это ее сокурсник из Оксфордского университета Киран Браун. 34-летняя актриса фильма "Гарри Поттер" недавно насладилась романтическим свиданием с парнем в кондитерской недалеко от университета.

Об этом пишет Daily Mail.

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Эмма получает степень магистра в Оксфорде, а Киран, работает над докторской степенью по литературе и экономике 19 века.

Актриса Эмма Уотсон с Кирианом. Фото: MailOnline

"Эмма изучает писательское дело, и его дипломная работа посвящена теории литературы, поэтому им есть о чем поговорить. Она так влюблена в Кирана", — говорит инсайдер из окружения звезды.

На снимке Эмма, расставшаяся со своим бывшим женихом Брэндоном Грином, сыном бизнес-магната сэра Филиппа год назад, с восторгом смотрела на Кирана во время их свидания в пекарне Gail's Bakery в Ирикона, Оксфорд. Актриса была в бежевом вязаном джемпере, темно-красном шарфе и темно-синей бейсболке.

Свидетель в кондитерской сказала, что клиенты не узнали актрису.

"Они говорили в очереди. Я не слышал, что они говорили, кроме того, когда она заказывала — она получила эспрессо, пирожное и сок или что-то подобное. Она, кажется, не пыталась спрятаться, просто стояла с ним в очереди, как обычно. Никто на нее не реагировал, но я видел, как люди в магазине узнали ее", — говорит свидетель свидания.

Несколько дней назад Эмму и Кирана видели на улице, когда они целовались.

В Оксфорде звезда посещает всего несколько лекций — с охраной — и проходит остальные онлайн.

Эмма разошлась с бывшим поклонником Брэндоном в прошлом году, через некоторое время после Рождества — после "серьезного" романа, который длился примерно 18 месяцев. Они оба познакомились с родителями друг друга и имели романтический отпуск в Венеции.

Брендон имел репутацию любителя вечеринок и раньше встречался с несколькими моделями. Однажды его поймали за ухаживаниями за Кейт Мосс во время отдыха в Сен-Бартс.

Ходили слухи, что катализатором их разрыва стало то, что у Эммы было какое-то прозрение, связанное с ее "возвращением Сатурна", и она решила, что хочет разорвать отношения.

Напомним, звезда "Гарри Поттера" вышел на красную дорожку вместе с мамой своего сына. А ранее Дэниел Рэдклифф впервые прокомментировал конфликт с автором "Гарри Поттера".