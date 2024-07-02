Емму Вотсон помітили із новим хлопцем — фото

Голлівудська акторка Емма Вотсон. Фото: instagram.com/candy.watsonn

Зірку фільмів про Гаррі Поттера Емму Вотсон "спалили" за поцілунками із загадковим чоловіком. Акторка закрутила новий роман через рік після розриву зі своїм бойфрендом Брендоном Гріном, сином британського мільярдера.

Про це повідомляє The Sun.

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Популярна акторка знайшла нове кохання. Емму застукали за поцілунками із загадковим брюнетом. Зірка мала щасливий вигляд під час ніжностей зі своїм новим хлопцем. Він поклав руку їй на плече, притягуючи її до себе, а вона дивилася на нього із захопленням.

Закохані обрали для зустрічі схожі сорочки оверсайз у світло-блакитного кольору. Зірка доповнила свій образ сонцезахисними окулярами із білою оправою та розпустила волосся.

Акторка Емма Вотсон із незнайомцем. Фото: Supplied

Акторка Емма Вотсон із незнайомцем. Фото: Supplied

Вотсон розлучилася зі своїм бойфрендом Брендоном Гріном, сином британського мільярдера, у травні минулого року. Їхній роман тривав 1,5 роки. Пара познайомилися з батьками одне одного та разом проводили час у романтичних мандрівках Європою.

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