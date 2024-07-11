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Звезда голливудских блокбастеров после потери ребенка снова беременна

11 июля 2024 12:50
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Звезда голливудских блокбастеров после потери ребенка снова беременна
Актриса Александра Даддарио. Фото: instagram.com/alexandradaddario/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Звезда сериалов "Настоящий детектив" и "Белый лотос", 38-летняя актриса Александра Даддарио и ее супруг, 55-летний телепродюсер Эндрю Форм, ждут ребенка. Для Даддарио ребенок станет первым, а у ее супруга уже есть дети от предыдущего брака — двое сыновей от Джорданы Брюстер.

О беременности актриса рассказала в своем Instagram.

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Сегодня Александра на шестом месяце беременности. Долгое время она скрывала, что ждет ребенка. По словам актрисы "Перси Джексона", она не хотела торопить события, ведь в прошлом у нее был выкидыш.

 

Актриса Александра Даддарио
Актриса Александра Даддарио. Фото: instagram.com/alexandradaddario/

 

"Это длинная и сложная история, поэтому я не хочу вдаватьться в детали. Переживания и эмоциональные травмы такого рода очень трудно объяснить кому-то, кто не пережил то же самое. Сейчас я по-настоящему могу почувствовать все то, что пережили другие женщины, столкнувшись с подобным, — раньше я не до конца понимала, через что им пришлось пройти", — говорит знаменитость.

Александра и Эндрю поженились в 2022 году в Новом Орлеане. По официальной версии они познакомились случайно, столкнувшись на улице. Пара начала встречаться и уже через полгода после начала романа, в конце 2021 года, объявила о помолвке.

Напомним, Марго Робби ждет первенца. А раньше мы писали, что Джастин Бибер умилил нежным фото с беременной супругой.

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