Звезда голливудских блокбастеров после потери ребенка снова беременна
Звезда сериалов "Настоящий детектив" и "Белый лотос", 38-летняя актриса Александра Даддарио и ее супруг, 55-летний телепродюсер Эндрю Форм, ждут ребенка. Для Даддарио ребенок станет первым, а у ее супруга уже есть дети от предыдущего брака — двое сыновей от Джорданы Брюстер.
О беременности актриса рассказала в своем Instagram.
Александра Даддарио впервые станет мамой
Сегодня Александра на шестом месяце беременности. Долгое время она скрывала, что ждет ребенка. По словам актрисы "Перси Джексона", она не хотела торопить события, ведь в прошлом у нее был выкидыш.
"Это длинная и сложная история, поэтому я не хочу вдаватьться в детали. Переживания и эмоциональные травмы такого рода очень трудно объяснить кому-то, кто не пережил то же самое. Сейчас я по-настоящему могу почувствовать все то, что пережили другие женщины, столкнувшись с подобным, — раньше я не до конца понимала, через что им пришлось пройти", — говорит знаменитость.
Александра и Эндрю поженились в 2022 году в Новом Орлеане. По официальной версии они познакомились случайно, столкнувшись на улице. Пара начала встречаться и уже через полгода после начала романа, в конце 2021 года, объявила о помолвке.
Напомним, Марго Робби ждет первенца. А раньше мы писали, что Джастин Бибер умилил нежным фото с беременной супругой.
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