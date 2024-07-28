Николь Шерзингер из группы The Pussycat Dolls выступила с путинистами в Баку

Американская певица Николь Шерзингер. Фото: Instagram/

В воскресенье, 28 июля, в столице Азербайджана, Баку завершается музыкальный фестиваль Dream Fest. Его основатель — певец, бизнесмен Эмин Агаларов, который пригласил на пятидневное мероприятие как мировых звезд, так и немало российских. На побережье Каспийского моря приехала и бывшая участница группы The Pussycat Dolls, американская певица Николь Шерзингер.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этом мероприятии, участие в котором приняли немало пропутинских артистов и украинских предателей.

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Шерзингер посетила фестиваль, на котором пели, в частности, путинист Стас Михайлов, коллаборантка Ани Лорак, а гостями были немало прокремлевских артистов и предателей нашей страны (например, Регина Тодоренко). Украинские артисты, поддерживающие нашу страну, в Баку не были замечены.

А вот Шерзингер развлекала гостей, среди которых было немало россиян, и своими сольными композициями, и хитами The Pussycat Dolls. О войне в нашей стране ни она, ни другие мировые звезды, выступавшие на Dream Fest (в частности, Джейсон Деруло, Дэвид Костнер и другие) не упоминали.

После выступления 45-летняя артистка все же вышла на фотокол, чтобы сделать несколько кадров и пообщаться с журналистами. Но в своих соцсетях Николь, которая была фронтвумен The Pussycat Dolls с 2003 по 2010 годы (также воссоединение в 2019-2021) не опубликовала ни одного видео и фото из Баку.

Николь Шерзингер и Эмин на фестивале в Баку. Скриншоты: Instagram/dream.musicfest

Напомним, ранее мы писали, что британская группа Londonbeat выступила в Юрмале и выразила поддержку Украине. Также мы рассказывали, что латвийская певица Лайма Вайкуле своим выступлением довела россиян до бешенства.