Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: Instagram/

В неділю, 28 липня, в столиці Азербайджану, Баку, завершується музичний фестиваль Dream Fest. Його засновник — співак, бізнесмен Емін Агаларов, який запросив на п’ятиденний захід як світових зірок, так і чимало російських. До узбережжя Каспійського моря приїхала й колишня учасниця гурту The Pussycat Dolls, американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Новини.LIVE розкаже детальніше про цей захід, участь в якому взяли чимало пропутінських артистів та українських зрадників.

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Шерзінгер завітала на фестиваль, на якому співали, зокрема, путініст Стас Михайлов, колаборантка Ані Лорак, а гостями були чимало прокремлівських артистів та зрадників нашої країни (наприклад, Регіна Тодоренко). Українські артисти, які підтримують нашу країну, в Баку помічені не були.

А осm Шерзінгер розважала гостей, серед яких було чимало росіян, і своїми сольними композиціями, і хітами The Pussycat Dolls. Про війну в нашій країні ані вона, ані інші світові зірки, які виступали на Dream Fest(зокрема, Джейсон Деруло, Девід Костнер та інші) не згадували.

Після виступу 45-річна артистка все ж таки вийшла на фотокол, щоб зробити кілька кадрів та поспілкуватися з журналістами. Але у своїх соцмережах Ніколь, яка була фронтвумен The Pussycat Dolls з 2003 по 2010 роки (також возз'єднання у 2019-2021) не опублікувала жодного відео та фото з Баку.

Ніколь Шерзінгер та Емін на фестивалі в Баку. Скриншоти: Instagram/dream.musicfest

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський гурт Londonbeat виступив в Юрмалі та висловив підтримку Україні. Також ми розповідали, що латвійська співачка Лайма Вайкуле своїм виступом довела росіян до сказу.