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Звезда "Короны" признался, почему перестал общаться с принцем Гарри

26 декабря 2023 15:29
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Звезда "Короны" признался, почему перестал общаться с принцем Гарри
Актер Доминик Уэст. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актер Доминик Уэст и принц Гарри больше не общаются. Наконец-то актер раскрыл причину.

Об этом пишет US Weekly.

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Уэст играет короля Чарльза III в сериале Netflix. Актер признался, что перестал общаться с герцогом Сассекским из-за неудачного комментария.

"Мы будто потеряли связь, потому что я сказал слишком много на пресс-конференции, и поэтому мы не разговаривали после этого", — пояснил актер.

 

Принц Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters

Звезда сказал, что их раздор произошел через год после того, как они вернулись с благотворительной акции Walking With the Wounded в 2013 году — путешествия по Антарктиде с ранеными ветеранами.

Хотя актер не уточнил подробности, он, похоже, ссылался на свои комментарии на пресс-конференции в 2014 году.

 

Актер Доминик Вест. Фото: Reuters
Актер Доминик Уэст. Фото: Reuters

"Гарри был частью команды. Кажется, он специализировался на строительстве туалетов. Он построил эту невероятную зубчатую структуру из блоков, чтобы защитить от ветра, и в ней даже был держатель туалетного рулона", — сказал Херст.

Актер добавил: "Мне кажется, меня спросили, что мы сделали, чтобы отпраздновать, когда приехали туда, и я, вероятно, сказал слишком много", — продолжил он.

Уэст — участвовавший в "Короне" с 5 сезона — далее объяснил, что их дружба закончилась "более 10 лет назад", и он не мог спросить у 39-летнего Гарри совета о том, как играть Чарльза.

Ранее Уэст также рассказал, что он запретил своему сыну Сенану Уэсту играть молодого принца Уильяма в шоу.

"Мне не очень хотелось снимать сцену в замке Балморал, рассказывать мальчику, что его мать умерла", — пояснил Доминик, добавив, что его сын "прекрасно" справился, когда сыграл подростка Уильяма в предыдущем сезоне.

Гарри признался, что смотрел шоу, и ему "удобнее" то, как продюсеры рассказывают историю его семьи по сравнению с другими проектами.

Напомним, в сети ажиотаж из-за продажи новогодних игрушек в честь принца Уильяма.

Ранее супруг Скарлетт Йоханссон жестко потролил Меган Маркл.

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