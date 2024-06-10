Наталья Денисенко восхищала чувственными кадрами в постели.

Украинская актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Известная украинская актриса и звезда сериала "Кріпосна" Наталья Денисенко примерила чувственный образ. Звезда поделилась чувственными фотографиями, сделанными прямо в постели.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Звезда поделилась кадрами из чувственной фотосессии и поразмыслила на тему домашнего уюта. Актриса признается, что для нее большое значение имеет атмосфера дома и она уделяет большое внимание каждой детали. По мнению Денисенко, вещи, которые нас окружают каждый день, оказывают большое влияние на нашу жизнь.

Героиня сериала "Кріпосна" предстала перед камерой в постели с белыми простынями. Звезда позировала обнаженной, прикрываясь цветами. Актриса показалась поклонникам без макияжа с легкими небрежными локонами.

Украинская актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Украинская актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Украинская актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Каждый раз, возвращаясь из хороших отелей, с гастролей, из рабочих поездок (которые я обожаю!!), я так люблю этот момент когда ты возвращаешься домой. И я так люблю все те предметы, цвета, текстуры, которые меня окружают дома", — написала Денисенко.

Напомним, певец Виталий Козловский поделился фотографиями из крестин сына Оскара. А также певица Вера Брежнева восхитила кадрами семейной фотосессии.