Звезда "Шага вперед" в третий раз стала мамой

Актриса Дженна Довен с мужем и ребенком. Фото: instagram.com/jennadewan/

Звезда фильма "Шаг вперед" и бывшая супруга Ченнинга Татума Дженна Дьюэнн стала мамой в третий раз. У нее и ее партнера Стива Кази родилась дочь.

Об этом стало известно из социальной сети актрисы.

Читайте также:

Бывшая Ченнинг Татума стала мамой в третий раз

Дьюэнн рассказала, что девочку назвали Рианнон Ли Кэтрин Кази. Для актрисы это третий ребенок: у нее есть десятилетняя дочь Эверли от Ченнинга Татума и трехлетний сын Каллум от Стива Кази, с которым она вместе с 2018 года.

"Добро пожаловать в наш мир, крошка", — написала она и опубликовала фотографии с новорожденной дочерью.

В одном интервью Дэвен рассказала, что не имеет времени на свадьбу.

Актриса Дженна Дэвен с супругом и ребенком. Фото: instagram.com/jennadewan/

"Жизнь так насыщена. Мне приходится постоянно балансировать между работой и материнскими делами. Я то готовлю с детьми печенье, то мы вместе строим сказочные домики, гуляем или еще что-то, и это, конечно, замедляет весь процесс. Но когда-то мы доберемся до алтаря", — рассказывала она о теперешнем женихе.

Дженна Дьюэнн и ее бывший супруг Ченнинг Татум познакомились на съемках фильма "Шаг вперед" в 2005 году. В 2009 году они тайно сыграли свадьбу, а в 2018 году объявили о разводе. После расставания бывшие супруги сохранили хорошие отношения, хотя и со скандалами судились за опеку. Сейчас актер встречается с Зои Кравиц, на которой собирается жениться.

Напомним, беременная супруга победителя "Танцев со звездами" восхитила фотосессией в бикини. А бойфренд Рианны устроил фотосессию с их маленькими сыновьями.