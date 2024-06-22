Зірка "Кроку вперед" втретє стала стала мамою

Акторка Дженна Довен з чоловіком та дитиною. Фото: instagram.com/jennadewan/

Зірка фільму "Крок вперед" і колишня дружина Ченнінга Татума Дженна Девен стала мамою втретє. У неї та її партнера Стіва Казі народилася донька.

Про це стало відомо з соціальної мережі актриси.

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Колишня Ченнінга Татума стала мамою втретє

Девен розповіла, що дівчинку назвали Ріаннон Лі Кетрін Казі. Для актриси це третя дитина: має десятирічну доньку Еверлі від Ченнінга Татума і трирічного сина Каллума від Стіва Казі, з яким вона разом з 2018 року.

"Ласкаво просимо в наш світ, крихітко", — написала вона і опублікувала фотографії з новонародженою донькою.

В одному інтерв'ю Девен розповіла, що не має часу на весілля.

Акторка Дженна Девен з чоловіком та дитиною. Фото: instagram.com/jennadewan/

"Життя таке насичене. Мені доводиться постійно балансувати між роботою та материнськими справами. Я то готую з дітьми печиво, то ми разом будуємо казкові будиночки, гуляємо або ще щось, і це, звичайно, уповільнює весь процес. Але колись ми дістанемося до вівтаря", — розповідала вона про теперішнього нареченого.

Дженна Девен і її колишній чоловік Ченнінг Татум познайомилися на зйомках фільму "Крок вперед" у 2005 році. 2009 року вони таємно зіграли весілля, а 2018 року оголосили про розлучення. Після розставання колишнє подружжя зберегло добрі стосунки, хоча й зі скандалами судилося за опіку. Наразі актор зустрічається із Зої Кравиць, на якій збирається одружитися.

Нагадаємо, вагітна дружина переможця "Танців з зірками" замилувала фотосесією у бікіні. А коханий Ріанни влаштував фотосесію з їхніми маленькими синами.