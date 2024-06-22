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Зірка "Кроку вперед" втретє стала мамою

22 червня 2024 08:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірка "Кроку вперед" втретє стала стала мамою
Акторка Дженна Довен з чоловіком та дитиною. Фото: instagram.com/jennadewan/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Зірка фільму "Крок вперед" і колишня дружина Ченнінга Татума Дженна Девен стала мамою втретє. У неї та її партнера Стіва Казі народилася донька.

Про це стало відомо з соціальної мережі актриси.

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Девен розповіла, що дівчинку назвали Ріаннон Лі Кетрін Казі. Для актриси це третя дитина: має десятирічну доньку Еверлі від Ченнінга Татума і трирічного сина Каллума від Стіва Казі, з яким вона разом з 2018 року.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenna Dewan (@jennadewan)

 

"Ласкаво просимо в наш світ, крихітко", — написала вона і опублікувала фотографії з новонародженою донькою.

В одному інтерв'ю Девен розповіла, що не має часу на весілля.

 

Акторка Дженна Довен з чоловіком та дитиною
Акторка Дженна Девен з чоловіком та дитиною. Фото: instagram.com/jennadewan/

 

"Життя таке насичене. Мені доводиться постійно балансувати між роботою та материнськими справами. Я то готую з дітьми печиво, то ми разом будуємо казкові будиночки, гуляємо або ще щось, і це, звичайно, уповільнює весь процес. Але колись ми дістанемося до вівтаря", — розповідала вона про теперішнього нареченого.

Дженна Девен і її колишній чоловік Ченнінг Татум познайомилися на зйомках фільму "Крок вперед" у 2005 році. 2009 року вони таємно зіграли весілля, а 2018 року оголосили про розлучення. Після розставання колишнє подружжя зберегло добрі стосунки, хоча й зі скандалами судилося за опіку. Наразі актор зустрічається із Зої Кравиць, на якій збирається одружитися.

Нагадаємо, вагітна дружина переможця "Танців з зірками" замилувала фотосесією у бікіні. А коханий Ріанни влаштував фотосесію з їхніми маленькими синами.

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