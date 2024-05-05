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Звезда "Кухни" призналась, трудно ли было оставить блестящую карьеру в России

5 мая 2024 12:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Екатерина Кузнецова рассказала, как приняла решение оставить работу в России.
Украинская актриса Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинцам по ролям в сериале "Кухня" и фильме "Скажене весілля - 2" актриса Екатерина Кузнецова отказалась от успешной карьеры в России и вернулась в Киев. Звезда честно призналась, трудно ли было расторгнуть рабочие контракты со страной-агрессором.

Об этом она рассказала в интервью ведущему Алексею Суханову.

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Актриса рассказала, что застала первые дни войны за границей. Звезда была на отдыхе со своим возлюбленным.

Кузнецова в феврале завершила рабочие проекты и в то время не успела подписать новый контракт. Звезда считает, что ей повезло, ведь россияне насчитали бы ей огромные штрафы за отказ от съемок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Kate Kuznetsova (@katykino)

"Я физически, слава Богу, находилась не в России в тот момент. Я была в отпуске. Я очень счастлива, что у меня не было подписано никаких контрактов по работе. Хотя в будущем должен был произойти проект. Физически и юридически мы его не подписали. Потому что в определенной степени могли произойти какие-то трудности. Потому что для меня это форс-мажор, который есть в контракте, и по форс-мажору я могу не участвовать в этом проекте. А для них это же была не война. Поэтому в определенной степени мне было легко", — поделилась звезда "Скаженого весілля".

В начале войны родители звезды прятались от ракет в Киевской области и актриса мгновенно приняла решение, что больше не хочет работать с убийцами. Кузнецова призналась, что агенты и продюсеры пытались вернуть ее в Россию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Kate Kuznetsova (@katykino)

"На меня давил мой агент, который говорил мне, что все будет хорошо. И начали давить продюсеры. Я очень долго не думала, я написала письмо с развернутым мнением, которое мой агент мог отправить всем. Чтобы я не общалась со всеми. Конструктивно все объяснил. Отправила и все вроде бы поняли, и даже сочувствовали.  А потом сказали: "Давай через полгода начнем снимать?". Я сказала: "Ищите другую актрису". Родители сидели под обстрелами и ты в тот момент не думаешь о работе, карьере", — добавила артистка.

Напомним, мы писали, что российский актер приехал убивать украинцев, но сам получил травму глаза. Также известный телеведущий Бедняков захейтил путинистку Ивлееву, с которой вместе вел шоу "Орел и Решка".

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Екатерина Кузнецова
Россия

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