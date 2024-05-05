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Зірка "Кухні" зізналася, чи важко було залишити блискучу кар'єру в Росії

5 травня 2024 12:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Катерина Кузнєцова розповіла, як прийняла рішення залишити роботу в Росії — деталі
Українська акторка Катерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українцям за ролями у серіалі "Кухня" та фільмі "Скажене весілля - 2"  акторка Катерина Кузнецова відмовилась від успішної кар'єри в Росії та повернулася у Київ. Зірка чесно зізналася, чи важко було розірвати робочі контракти із країною-агресоркою.

Про це вона розповіла в інтервʼю ведучому Олексію Суханову.

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Акторка розповіла, що застала перші дні війни закордоном. Зірка була на відпочинку зі своїм коханим.

Кузнецова у лютому завершила робочі проєкти та ще на той час не встигла підписати новий контракт. Зірка вважає, що їй пощастило, адже росіяни нарахували б їй величезні штрафи за відмову від зйомок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я фізично, слава Богу, знаходилася не в Росії у той момент. Я була у відпустці. Я дуже щаслива, що в мене не було підписано жодних контрактів по роботі. Хоча в майбутньому мав статися проєкт. Фізично і юридично ми його не підписали. Тому що певною мірою могли статися якісь важкості. Тому що для мене це форс-мажор, який є в контракті, і по форс—мажору я можу не брати участь у цьому проєкті. А для них це ж була не війна. Тому певною мірою мені було легко", — поділилася зірка "Скаженого весілля".

На початку війни батьки зірки ховались від ракет у Київській області і акторка миттєво прийняла рішення, що більше не хоче працювати із вбивцями. Кузнєцова зізналася, що агенти та продюсери намагалися повернути її в Росію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Kuznetsova (@katykino)

"На мене тиснув мій агент, який казав мені, що все буде добре. І почали тиснути продюсери. Я дуже довго не думала, я написала лист з розгорнутою думкою, який мій агент міг відправити всім. Щоб я не спілкувалася з усіма. Конструктивно все пояснив. Відправила і всі начебто зрозуміли, і навіть співчували.  А потім сказали: "Давай через пів року почнемо знімати?". Я сказала: "Шукайте іншу актрису". Батьки сиділи під обстрілами й ти в той момент не думаєш про роботу, карʼєру", — додала артистка.

Нагадаємо, ми писали, що російський актор приїхав вбивати українців, але сам отримав травму ока. Також відомий телеведучий Бєдняков захейтив путіністку Івлеєву, з якою разом вів шоу "Орел і Решка".

війна
робота
війна в Україні
кухня
контракт
Катерина Кузнєцова
Росія

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