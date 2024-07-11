Сериал "Альф" звездный актер умер при ужасных обстоятельствах

Кадр из сериала "Альф". Фото: dailymail.co.uk

Актер Бенджи Грегори, известный своей ролью в ситкоме Альф, трагически погиб в возрасте 46 лет. Грегори, сыгравший Брайана Таннера в культовом ситкоме 1980-х годов, выходившем в 1986-1990 годах, был найден мертвым в своей машине вместе со своей собакой Хансом на парковке банка в Пеории, штат Аризона.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сестра Грегори, Ребекка, рассказала, что актер страдал депрессией, биполярным расстройством и расстройством сна, "котое часто не давало ему спать по несколько суток". Однако его близкие считают, что 12 июня он поехал в банк и заснул в своей машине, умерев от теплового удара. Офис медицинской экспертизы Марикопского округа пока не установил причину смерти.

Актер Бенджи Грегори. Фото: dailymail.co.uk

Актер Бенджи Грегори в сериале. Фото: dailymail.co.uk

Сериал "Альф" длился четыре сезона и был в эфире с 22 сентября 1986 по 24 марта 1990 года. В нем также сыграли Макс Райт, Энн Шедин и Андреа Элсон.

Сюжет ситкома NBC вращался вокруг семьи Таннер, семьи среднего класса из пригорода, проживающей в районе долины Сан-Фернандо в Калифорнии, познакомившейся с Альфом после того, как он приземлился в их гараже. Сериал показывает, как семья Таннер делает все возможное, чтобы скрыть пришельца от соседей и государственных учреждений.

Грегори было всего восемь лет, когда он снялся в "Альфе". Грегори родился в Лос-Анджелесе в 1978 году, жил вместе со своим отцом, дядей и сестрой, которые тоже были актерами. Его можно было увидеть в проектах Fantastic Max, The A-Team, TJ Хукер и Сумеречная зона. Он несколько раз появлялся в телевизионном ситкоме Punky Brewster, играя сироту по имени Дэш и снялся в художественном фильме Jumpin' Jack Flash. В 2003 году Грегори оставил актерскую деятельность и поступил на службу в ВМС США.

Актер Бенджи Грегори во взрослом возрасте. Фото: dailymail.co.uk

Он получил увольнение по медицинской причине в 2005 году.

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