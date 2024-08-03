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Звезда "Лиги смеха" опровергла стереотип о пышных женщинах

3 августа 2024 17:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
"Лига смеха", Анастасия Ткаченко опровергла стереотип о пышных женщинах
Актриса Анастасия Ткаченко. Фото: скриншот
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Звезда "Лиги смеха" и юмористка Настя Ткаченко рассказала о том, испытывает ли нехватку мужского внимания. Женщина убеждает, что из-за лишнего веса никогда не имела комплексов.

Об этом она рассказала в шоу Рамины Эсхакзай "30+".

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Актриса говорит, что имеет интимную жизнь, хотя слышала о стереотипе, будто у людей с пышными формами с этим проблемы. Анастасия уверяет, что единственным, кто заставлял ее комплексовать, был ее папа.

 

 

 

"Для меня уверенность в себе не меняется от того, какой у меня вес. Так было всегда. У меня настолько выстроен в этом плане щит, я безоружна только перед папой. Он мне говорил, что я толстая, но у меня есть внутренний стержень. Мне хватает внимания мужчин, у меня все хорошо, у меня есть интим. Если думают, что толстые люди не занимаются интимом, то это не так. Люди думают, если что-то не так с внешностью, то женщина закомплексована", — рассказала Ткаченко.

Также Настя поделилась опытом того, как преодолела неуверенность.

"Только когда пошла учиться импровизации в профессиональной сфере, я поняла, что мне всего достаточно, даже если скажу несмешную шутку, через пять минут скажу смешную, все равно! Я прорабатываю то, что у меня есть все, чтобы быть интересной другим, чтобы зайти в компанию и вести диалог", — говорит юмористка.

Напомним, Татьяна Песик призналась, как опозорилась на съемках. А раньше мы писали, что актер "Лиги Смеха" рассказал о комплексах.

Лига Смеха украинские звезды звезды Настя Ткаченко

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