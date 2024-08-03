"Ліга сміху", Анастасія Ткаченко спростувала стереотип про пишних жінок

Акторка Анастасія Ткаченко. Фото: скриншот

Зірка "Ліги сміху" та гумористка Настя Ткаченко розповіла про те, чи відчуває брак чоловічої уваги. Жінка переконує, що через зайву вагу ніколи не мала комплексів.

Про це вона розповіла у шоу Раміни Есхакзай "30+".

Читайте також:

Зірка "Ліги сміху" розповіла про інтимні стосунки

Акторка говорить, що має інтимне життя, хоча чула про стереотип, ніби люди з пишними формами мають з цим проблеми. Анастасія запевняє, що єдиний, хто змушував її комплексувати, був її тато.

"Для мене впевненість у собі не змінюється від того, яка у мене вага. Так було завжди. У мене настільки вибудований у цьому плані щит, я беззбройна тільки перед татом. Він мені казав, що я товста, але у мене є внутрішній стрижень. Мені не бракує уваги чоловіків, у мене все добре, у мене є інтим. Якщо думають, що товсті люди не займаються інтимом, то це не так. Люди думають, якщо щось не так із зовнішністю, то жінка закомплексована", — розповіла Ткаченко.

Також Настя поділилася досвідом того, як подолала невпевненість.

"Тільки коли пішла навчатися імпровізації у професійній сфері, я зрозуміла, що мені всього достатньо, навіть якщо скажу несмішний жарт, через п'ять хвилин скажу смішний, все одно! Я пропрацьовую те, що у мене є все, щоб бути цікавою іншим, щоб зайти у компанію і вести діалог", — говорить гумористка.

Нагадаємо, Тетяна Песик зізналася, як зганьбилася на зйомках. А раніше ми писали, що актор "Ліги Сміху" розповів про комплекси.