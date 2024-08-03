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Зірка "Ліги сміху" спростувала стереотип про пишних жінок

3 серпня 2024 17:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
"Ліга сміху", Анастасія Ткаченко спростувала стереотип про пишних жінок
Акторка Анастасія Ткаченко. Фото: скриншот
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Зірка "Ліги сміху" та гумористка Настя Ткаченко розповіла про те, чи відчуває брак чоловічої уваги. Жінка переконує, що через зайву вагу ніколи не мала комплексів.

Про це вона розповіла у шоу Раміни Есхакзай "30+".

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Акторка говорить, що має інтимне життя, хоча чула про стереотип, ніби люди з пишними формами мають з цим проблеми. Анастасія запевняє, що єдиний, хто змушував її комплексувати, був її тато.

 

 

 

"Для мене впевненість у собі не змінюється від того, яка у мене вага. Так було завжди. У мене настільки вибудований у цьому плані щит, я беззбройна тільки перед татом. Він мені казав, що я товста, але у мене є внутрішній стрижень. Мені не бракує уваги чоловіків, у мене все добре, у мене є інтим. Якщо думають, що товсті люди не займаються інтимом, то це не так. Люди думають, якщо щось не так із зовнішністю, то жінка закомплексована", — розповіла Ткаченко.

Також Настя поділилася досвідом того, як подолала невпевненість.

"Тільки коли пішла навчатися імпровізації у професійній сфері, я зрозуміла, що мені всього достатньо, навіть якщо скажу несмішний жарт, через п'ять хвилин скажу смішний, все одно! Я пропрацьовую те, що у мене є все, щоб бути цікавою іншим, щоб зайти у компанію і вести діалог", — говорить гумористка.

Нагадаємо, Тетяна Песик зізналася, як зганьбилася на зйомках. А раніше ми писали, що актор "Ліги Сміху" розповів про комплекси.

Ліга Сміху українські зірки зірки Настя Ткаченко

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