Звезда "Людей Икс" умер после продолжительной болезни

Актер Адан Канто. Фото: instagram.com/adancanto/

Актер Адан Канто скончался в возрасте 42 лет после борьбы с раком аппендикса. Свои соболезнования выразила коллега актера Холли Берри, снявшаяся с ним в одной из частей "Людей Икс".

Об этом пишет Daily Mail.

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Холли Берри поделилась фотографиями актера в своих социальных сетях. Также Берри оставила нежный комментарий.

"Мой дорогой милый друг Адан только что получил крылья. Навсегда, навсегда в моем сердце", — подписала она снимок.

Актеры работали над спортивной драмой 2020 года "Buised", в которой Холли Берри играла главную роль и была режиссером. В фильме он сыграл менеджера ее персонажа Дези. Ранее они пересекались на съемках фильма "Люди Икс: Дни прошедшего будущего" в 2014 году. Берри сыграла персонажа Marvel Шторм, а Канто — супергероя Солнечное пятно.

Он был наиболее известен своей ролью вице-президента Аарона Шора вместе с Кифером Сазерлендом в фильме "Последний кандидат". Актер недавно снялся в телесериале "Уборщица", где играл главную роль в первых двух сезонах.

"Адан обладал такой глубиной духа, которую мало кто действительно знал. Те, кто видел это, изменились навсегда. Многие будут очень скучать по нему", — говорится в заявлении представителей Канто.

Актер родом из Мексики, вырос в Техасе. Канто уехал из родного города в 16 лет. Вскоре после этого он сосредоточился на актерской деятельности.

Канто рассказал в интервью Collider еще в феврале 2013 года: "Я никогда не говорил, что хочу быть актером, когда был ребенком. Я думал, что буду певцом и музыкантом. Это то, что я делал значимую часть своей жизни. Но музыка в Мексике просто не работала. Тогда я увлекся актерством и просто влюбился в него. Это было прекрасно! А потом я увидел в этом будущее".

Еще в январе 2022 года Канто рассказывал о том, как это было перенести свою карьеру из Мексики в США.

"Честно говоря, я не знаю, разработал ли я конкретную стратегию. Я просто был честным с собой и своей командой на протяжении всего пути. Были, очевидно, определенные персонажи или сценарии, которые я прочитал, и сразу говорил: "Нет!". Знаю северо-мексиканскую культуру, поскольку я вырос в ней, поэтому могу понять, когда кто-то пытается придумать что-то далекое от реальности. Я не хотел делать, что звучало или не казалось бы правильным, и, по-видимому, я получил хорошие возможности", — говорил Канто.

В последние два года Канто играл роль гангстера Армана Моралеса вместе с Элоди Юнг в фильме "Уборщица".

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