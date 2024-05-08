Звезда молодежных комедий родила дома дочь

Актриса Хиллари Дафф. Фото: instagram.com/hilaryduff/

Звезда молодежных комедий, американская актриса Хиллари Дафф стала мамой в четвертый раз. 36-летняя актриса поделилась снимками домашних родов и раскрыла пол ребенка.

Фото Дафф выложила в социальной сети.

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Хиллари, которая воспитывает троих детей с супругом, певцом Мэттью Кома, предпочла рожать дочь дома в бассейне. Актриса также наняла фотографа, чтобы сделать снимки в память.

"Таунс Мидоу Бэйр, теперь мы знаем, почему она заставила нас ждать так долго...Она совершенствовала эти щечки! Я мечтала подержать тебя в своих объятиях несколько месяцев. Мы все любим тебя, будто ты была здесь все это время, красавица. 3 мая 2024-го", — подписала фото актриса.

Супруг Хиллари Мэттью Кома тоже поделился радостной новостью у себя на странице. Он назвал супругу "богиней-воительницей" и отметил, что дочь "не похожа ни на кого в нашем генетическом фонде".

Хиллари Дафф и Мэттью Кома вместе с 2016 года. Пара поженилась через три года отношений. Брак с музыкантом стал для актрисы вторым: раньше она шесть лет была замужем за хоккеистом Майком Комри, от которого родила сына. Хиллари и Мэттью воспитывают также двух общих детей: пятилетнюю Бэнкс и двухлетнюю Мэй.

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