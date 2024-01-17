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Звезда сериала "Беверли-Гиллз" шокировал подробностями соседства с Брэдом Питтом

17 января 2024 12:21
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Звезда сериала "Беверли-Гиллз" шокировал подробностями соседства с Брэдом Питтом
Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актер Джейсон Пристли рассказал о "коротком промежутке времени", который он прожил с Брэдом Питтом и другим соседом "в двухкомнатной квартире в плохом районе Лос-Анджелеса". История произошла в 1987 году.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пристли достиг славы среди подростков в 1990 году, когда его взяли на роль Брэндона Уолша в популярном проекте Fox "Беверли-Гиллз, 90210".

"Брэд был не таким плохим, как мой другой сосед по комнате, который был настоящей катастрофой. Но с Брэдом все хорошо", — вспоминает Джейсон Пристли.

 

Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/
Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Джейсон вспомнил игру со своими соседями по комнате, "чтобы увидеть, кто дольше продержится без душа".

"Я думаю об этом сейчас: "Чувак, как это отвратительно. О чем ты думал?". Побеждал всегда Брэд. Я не думаю, что он сейчас так делает, но тогда он мог долго не принимать душ", — говорит Джейсон.

Пристли ранее писал о жизни с 60-летней кинозвездой в своих мемуарах 2014 года: "Мы жили на лапше рамэн и обычном пиве — том, что поставлялось в белых банках с надписью "пиво" — и сигаретах Marlboro Light".

 

Но это не все, что было. Актер рассказал на шоу Рэйчел Рэй в 2019 году об одном рождественском подарке: "Бред принес нам всем Библии. Наши имена были выгравированы — они были очень красивые. У меня все еще есть своя, она дома на книжной полке".

Питт добился успеха, когда снялся в классическом фильме Ридли Скотта "Тельма и Луиза" 1991 года.

Напомним, элитные апартаменты, которыми владели Анджелина Джоли и Брэд Питт, выставили на продажу.

Ранее в сети показали авто звезды сериала "Беверли-Хиллз", изуродованном байкерами.

Брэд Питт
зарубежные звезды
звезды
"Беверли-Хиллс, 90210"

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