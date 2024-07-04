Звезда сериала "Беверли-Гиллз" в ярком бикини засветила похудевшую на пилюлях фигуру

Актриса Тори Спеллинг. Фото: BACKGRID

Актриса Тори Спеллинг отправилась на пляж в бикини в Малибу. 51-летняя звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210", которая в марте подала на развод после 18 лет брака, продемонстрировала свое невероятное тело в неоновом бикини, развлекаясь среди океанских волн.

Об этом пишет Daily Mail.

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Тори стала одной из звезд, которые признались, что употребляли препараты для похудения. Она использовала лекарство от диабета, чтобы сбросить вес после рождения своего младшего ребенка в 2017 году.

Актриса Тори Спеллинг. Фото: BACKGRID

Актриса Тори Спеллинг в бикини. Фото: BACKGRID

Во время подкаста misSPELLING актриса поделилась своим опытом и рассказала, что начала использовать разные препараты для похудения.

Спеллинг сказала, что ей "посчастливилось" сбросить несколько килограммов после рождения первых четырех детей, но решила попробовать лекарство от диабета, когда "не смогла сбросить" после рождения сына Бо, которому сейчас семь лет.

В том же подкасте Тори призналась, что у нее по-прежнему хранятся две плаценты ее детей в морозильной камере. Актриса говорит, что есть плаценту полезно.

"Считается, что это хорошо для вашего тела, плаценту забирают из вашего тела, и хорошо возвращать ее обратно", — говорит Спеллинг.

Напомним, звезда серала "Беверли-Хиллз" стала жертвой байкеров. А раньше мы писали, что актер сериала "Беверли-Хиллз" шокировал подробностями жизни с Брэдом Питтом.