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Звезда сериала "Беверли-Хиллз" впервые рассказал подробности драки с байкерами

2 января 2024 10:09
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Звезда сериала "Беверли-Хиллз" впервые рассказал подробности драки с байкерами
Актер Ян Зиринг. Фото: instagram.com/ianziering/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Ян Зиринг стал жертвой нападения байкеров в Голливуде в канун Нового года. 59-летний актер сериала "Беверли-Хиллз 90210" поделился подробностями "тревожного инцидента" и сообщил поклонникам о состоянии своей 12-летней дочери Мии, сидевшей в его машине во время нападения.

Об этом пишет Daily Mail.

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Полиция сообщила изданию, что расследует инцидент и общается с людьми, причастными к драке. Источники сообщили изданию, что "автомобиль Зиринга мог быть сбит" до того, как инцидент был снят на камеру конфликта.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Ian Ziering (@ianziering)

"Когда я застрял в пробке, к моей машине агрессивно подошел один из этих водителей, что привело к тревожной конфронтации. Пытаясь оценить ущерб, я вышел из машины. Это действие, к сожалению, переросло в драку, на которую я пошел, чтобы защитить себя", — прокомментировал конфликт актер.

На видео видно столкновение звезды с четырьмя байкерами, которые наносили удары руками и ногами, прежде чем он побежал.

"Я с облегчением могу сообщить, что мы с моей дочерью абсолютно невредимы, но этот инцидент вызвал у меня глубокую обеспокоенность из-за растущей смелости таких групп, которые нарушают общественную безопасность и спокойствие. Эта ситуация подчеркивает большую проблему хулиганства на наших улицах и необходимость эффективного реагирование правоохранительных органов на такое поведение. Как гражданин и отец я считаю недопустимым, что группы могут свободно так поступать, вызывая страх и хаос, тогда как реакция власти кажется недостаточной. Я всегда был сторонником борьбы с запугиванием и неправомерным поведением, и этот инцидент укрепляет мою веру в важность личной безопасности и безопасности общества. Я благодарен за поддержку моей семье, друзьям и поклонникам в течение этого времени. Именно в такие трудные моменты сила и единство нашего сообщества наиболее важны. Счастливого Нового года", — прокомментировал звезда драку.

 

Источник сообщил, что после инцидента у Зиринга все хорошо. В "официальном отчете" актер указан "жертвой" инцидента. Источники сообщили, что Зиринг смог вернуться в свой автомобиль и уехать с места происшествия, группа мини-байкеров также уехала после жестокого инцидента.

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