Звезда Бриджертонов поддержала украинцев в Польше

Британская актриса Аджоа Андох с украинками. Фото: rescue.org

Британская актриса и звезда сериалов "Бриджертоны" и "Доктор Кто" Аджоа Андох встретилась с беженцами из Украины. Звезда посетила Центр женщин и детей в польском городе Гдыня.

Об этом пишет IRC.

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Известная актриса пообщалась с украинками и их детьми, которые были вынуждены покинуть родные дома и близких из-за войны. Андох воспитывает двоих детей и понимает, через какой трудный выбор им пришлось пройти.

Звезда познакомилась с беженкой по имени Мария. Девушка призналась, что мечтает о встрече с папой в Крыму, которого она не видела с 2014 года. Во время ее слов у многих текли слезы.

Британская актриса Аджоа Андох с украинками. Фото: IRC

Британская актриса Аджоа Андох с малышом из Украины. Фото: IRC

Британская актриса Аджоа Андох с украинками. Фото: IRC

Британская актриса Аджоа Андох с украинками. Фото: IRC

Британская актриса Аджоа Андох с украинками. Фото: IRC

"Меня как мать глубоко поражают истории о том, как обычным женщинам приходится делать невыносимый выбор: оставаться ли со своими мужьями, партнерами и, возможно, пожилыми родственниками, или хватать детей и бежать, когда бомбы приближаются все ближе и ближе. Всем женщинам, которых я встретила, пришлось сделать этот невыносимый выбор", — поддержала украинок актриса.

Своим визитом британка Аджоа Андох привлекла внимание мира к украинцам, которые продолжают погибать от российских снарядов и ракет.

Напомним, британский актер Орландо Блум вспомнил встречу с маленькой украинкой из Ирпеня. Также мы рассказывали, что столицу Украины посетили американский режиссер и продюсер Даг Лайман, известный своими проектами "Мистер и миссис Смит" и "Идентификация Борна" и астронавт Скотт Келли.