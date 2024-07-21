Актриса Барби Феррейра заметно похудела.

Американская актриса и модель Барби Феррейра. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Американская актриса и модель Барби Феррейра удивила поклонников резким похудением. За короткий промежуток времени она изменилась до неузнаваемости.

Об этом пишет Page Six.

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Похудевшая Барби Феррейра

Актриса поделилась кадрами, на которых она кичится своей похудевшей фигурой в облегающем коричневом платье с черным кружевом.

"Такие удивительные вибрации", — лаконично подписала фото со своей новой фигурой.

Американская актриса и модель Барби Феррейра сбросила избыточный вес. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Американская актриса и модель Барби Феррейра похудела. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Модель дополнила образ шлепанцами, золотым ожерельем и кольцами в тон.

Часть пользователей соцсетей стали обвинять звезду в том, что она использует препарат для диабетиков "Оземпик". Пока девушка никак не прокомментировала такие слова.

Феррейра наиболее известна по роли Кэт Эрнандес в сериале "Эйфория". Она играла вместе с актрисами Зендеей и Сидни Суини в двух сезонах. Девушка покинула шоу на фоне слухов о вражде с создателем сериала Сэмом Левинсоном.

Актриса и модель Барби Феррейра до похудения. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Напомним, супермодель Наоми Кэмпбелл похвасталась идеальным телом в крошечном бикини. А также Бритни Спирс на курорте поразила фигурой в мини.