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Звезда сериала "Эйфория" резко похудела и изменилась до неузнаваемости

21 июля 2024 13:33
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Актриса Барби Феррейра заметно похудела.
Американская актриса и модель Барби Феррейра. Фото: instagram.com/barbieferreira/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Американская актриса и модель Барби Феррейра удивила поклонников резким похудением. За короткий промежуток времени она изменилась до неузнаваемости.

Об этом пишет Page Six.

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Актриса поделилась кадрами, на которых она кичится своей похудевшей фигурой в облегающем коричневом платье с черным кружевом.

"Такие удивительные вибрации", — лаконично подписала фото со своей новой фигурой.

Барби Феррейра похвасталась похудевшей фигурой
Американская актриса и модель Барби Феррейра сбросила избыточный вес. Фото: instagram.com/barbieferreira/
Барби Феррейра похудела
Американская актриса и модель Барби Феррейра похудела. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Модель дополнила образ шлепанцами, золотым ожерельем и кольцами в тон.

Часть пользователей соцсетей стали обвинять звезду в том, что она использует препарат для диабетиков "Оземпик". Пока девушка никак не прокомментировала такие слова.

Феррейра наиболее известна по роли Кэт Эрнандес в сериале "Эйфория". Она играла вместе с актрисами Зендеей и Сидни Суини в двух сезонах. Девушка покинула шоу на фоне слухов о вражде с создателем сериала Сэмом Левинсоном.

Барби Феррейра потеряла вес
Актриса и модель Барби Феррейра до похудения. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Напомним, супермодель Наоми Кэмпбелл похвасталась идеальным телом в крошечном бикини. А также Бритни Спирс на курорте поразила фигурой в мини.

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