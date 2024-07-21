Актриса Барби Феррейра заметно похудела.

Звезда сериала "Эйфория" резко похудела и изменилась до неузнаваемости
Американская актриса и модель Барби Феррейра удивила поклонников резким похудением. За короткий промежуток времени она изменилась до неузнаваемости.
Об этом пишет Page Six.
Похудевшая Барби Феррейра
Актриса поделилась кадрами, на которых она кичится своей похудевшей фигурой в облегающем коричневом платье с черным кружевом.
"Такие удивительные вибрации", — лаконично подписала фото со своей новой фигурой.
Модель дополнила образ шлепанцами, золотым ожерельем и кольцами в тон.
Часть пользователей соцсетей стали обвинять звезду в том, что она использует препарат для диабетиков "Оземпик". Пока девушка никак не прокомментировала такие слова.
Феррейра наиболее известна по роли Кэт Эрнандес в сериале "Эйфория". Она играла вместе с актрисами Зендеей и Сидни Суини в двух сезонах. Девушка покинула шоу на фоне слухов о вражде с создателем сериала Сэмом Левинсоном.
Напомним, супермодель Наоми Кэмпбелл похвасталась идеальным телом в крошечном бикини. А также Бритни Спирс на курорте поразила фигурой в мини.
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