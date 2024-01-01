Звезда сериала "Сваты" поделилась новогодними фотографиями с сыном
Актриса, ставшая известной после съемок в сериале "Сваты", Анна Кошмал поделилась фотографиями с маленьким сыном. Артистка счастливо встретила Новый Год вместе со своей семьей.
Звезда разместила фото в instagram.
Анна Кошмал сияет от счастья возле елки
Актриса Анна Кошмал поделилась с подписчиками трогательными фото с сыном. Они вместе наряжали елку белыми и золотистыми шариками.
Звезда выбрала для новогодних фотографий довольно сдержанный образ. Она надела блестящую юбку и коричневый свитер. Сын был в похожем пуловере с рубашкой.
"Пусть наши сердца будут наполнены любовью, ведь мы все нуждаемся в тепле и поддержке, особенно дети. Спасибо Силам обороны за все титанические усилия и защиту. Счастье быть дома! Мы дома благодаря вам! Низкий поклон" , — подписала сообщения звезда.
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