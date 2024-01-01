Звезда сериала "Сваты" поделилась новогодними фотографиями с сыном

Анна Кошмал с сыном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса, ставшая известной после съемок в сериале "Сваты", Анна Кошмал поделилась фотографиями с маленьким сыном. Артистка счастливо встретила Новый Год вместе со своей семьей.

Звезда разместила фото в instagram.

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Актриса Анна Кошмал поделилась с подписчиками трогательными фото с сыном. Они вместе наряжали елку белыми и золотистыми шариками.

Звезда выбрала для новогодних фотографий довольно сдержанный образ. Она надела блестящую юбку и коричневый свитер. Сын был в похожем пуловере с рубашкой.

"Пусть наши сердца будут наполнены любовью, ведь мы все нуждаемся в тепле и поддержке, особенно дети. Спасибо Силам обороны за все титанические усилия и защиту. Счастье быть дома! Мы дома благодаря вам! Низкий поклон" , — подписала сообщения звезда.

Анна Кошмал с сыном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал с сыном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал с сыном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

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