Нина Добрев записала первое интервью после серьезной травмы из-за аварии на велосипеде

Канадская актриса Нина Добрев. Фото: instagram.com/nina/

Известная канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев впервые после аварии на велосипеде показалась на публике. Звезда перенесла сложную операцию на колене.

Об этом сообщает People.

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Нина Добрев перенесла операцию на колене

Известная актриса впервые появилась на публике после аварии на велосипеде. Звезда снялась в шоу "Разговор" спустя некоторое время после сложной операции на колене.

Канадская актриса Нина Добрев на шоу "Разговор". Фото: instagram.com/thetalkcbs/

Добрев не справилась с управлением велосипеда на бездорожье. Актрисе очень повезло, что транспортное средство не упало на нее, ведь последствия могли бы стать критическими для жизни. Звезда "Дневников вампира" приземлилась на одну ногу и повредила колено. Недавно она перенесла хирургическое вмешательство.

Канадская актриса Нина Добрев. Фото: instagram.com/nina/

Канадская актриса Нина Добрев. Фото: instagram.com/nina/

"У меня была операция на колене, мне поставили огромную скобу. Я еще не могу ходить самостоятельно... У меня был перелом колена, а также восстановление крестообразной связки и мениска", — объяснила она в интервью.

Актриса восстанавливается дома. Звезда спасается объятиями с домашними питомцами, сериалом "Фарго" и вкусной едой.

Напомним, звезда сериала "Карточный дом" Кевин Спейси расплакался во время эфира шоу из-за того, что находится на грани банкротства. А также актриса Эмилия Кларк боялась, что руководство сериала "Игры престолов" уволит ее из-за того, что она перенесла два инсульта.