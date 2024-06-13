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Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев впервые показалась после аварии

13 июня 2024 12:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Нина Добрев записала первое интервью после серьезной травмы из-за аварии на велосипеде
Канадская актриса Нина Добрев. Фото: instagram.com/nina/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев впервые после аварии на велосипеде показалась на публике. Звезда перенесла сложную операцию на колене.

Об этом сообщает People.

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Нина Добрев перенесла операцию на колене

Известная актриса впервые появилась на публике после аварии на велосипеде. Звезда снялась в шоу "Разговор" спустя некоторое время после сложной операции на колене.

Нина Добрев восстанавливается после операции
Канадская актриса Нина Добрев на шоу "Разговор". Фото: instagram.com/thetalkcbs/

Добрев не справилась с управлением велосипеда на бездорожье. Актрисе очень повезло, что транспортное средство не упало на нее, ведь последствия могли бы стать критическими для жизни. Звезда "Дневников вампира" приземлилась на одну ногу и повредила колено. Недавно она перенесла хирургическое вмешательство.

Нина Добрев серьезно травмировалась
Канадская актриса Нина Добрев. Фото: instagram.com/nina/
Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев перенесла операцию на колене
Канадская актриса Нина Добрев. Фото: instagram.com/nina/

"У меня была операция на колене, мне поставили огромную скобу. Я еще не могу ходить самостоятельно... У меня был перелом колена, а также восстановление крестообразной связки и мениска", — объяснила она в интервью.

Актриса восстанавливается дома. Звезда спасается объятиями с домашними питомцами, сериалом "Фарго" и вкусной едой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Nina Dobrev (@nina)

Напомним, звезда сериала "Карточный дом" Кевин Спейси расплакался во время эфира шоу из-за того, что находится на грани банкротства. А также актриса Эмилия Кларк боялась, что руководство сериала "Игры престолов" уволит ее из-за того, что она перенесла два инсульта.

Северная Америка
сериал
больницы
операция
велосипеды
авария

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