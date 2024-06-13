Нина Добрев записала первое интервью после серьезной травмы из-за аварии на велосипеде

Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев впервые показалась после аварии
Известная канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев впервые после аварии на велосипеде показалась на публике. Звезда перенесла сложную операцию на колене.
Об этом сообщает People.
Нина Добрев перенесла операцию на колене
Известная актриса впервые появилась на публике после аварии на велосипеде. Звезда снялась в шоу "Разговор" спустя некоторое время после сложной операции на колене.
Добрев не справилась с управлением велосипеда на бездорожье. Актрисе очень повезло, что транспортное средство не упало на нее, ведь последствия могли бы стать критическими для жизни. Звезда "Дневников вампира" приземлилась на одну ногу и повредила колено. Недавно она перенесла хирургическое вмешательство.
"У меня была операция на колене, мне поставили огромную скобу. Я еще не могу ходить самостоятельно... У меня был перелом колена, а также восстановление крестообразной связки и мениска", — объяснила она в интервью.
Актриса восстанавливается дома. Звезда спасается объятиями с домашними питомцами, сериалом "Фарго" и вкусной едой.
Напомним, звезда сериала "Карточный дом" Кевин Спейси расплакался во время эфира шоу из-за того, что находится на грани банкротства. А также актриса Эмилия Кларк боялась, что руководство сериала "Игры престолов" уволит ее из-за того, что она перенесла два инсульта.
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