Ксения Мишина показала, как отпраздновала 35-летие

Звезда шоу Холостячка очаровала стильным видео в свой день рождения
Победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками", главная героиня "Холостячки", актриса Ксения Мишина отпраздновала день рождения. Во вторник, 18 июня, телеведущей исполнилось 35 лет. По этому поводу она опубликовала креативное видео и получила поздравления от звездных друзей.
Соответствующий пост появился в Instagram Мишиной.
День рождения Ксении Мишиной
Актриса опубликовала стилизованное видео, в котором сменила несколько образов. Сначала она появляется с распущенными волосами в спортивной одежде и показала подтянутую фигуру. А потом в черном платье, с укладкой и мейк-апом меняла локации.
В конце видео члены съемочной группы вручили звездной имениннице праздничный торт со свечами "18", которые заменили на "35". За несколько часов ролик набрал более 40 тысяч просмотров и сотни поздравлений. В том числе и от представителей украинского шоу-бизнеса.
- Милая партнерша, будь счастлива, — хореограф Евгений Кот.
- С днем рождения, красавица, — актриса Анастасия Цимбалару.
- Очень красиво и красивая! Поздравляю, — певица Оля Цыбульская.
- Наш цветочек! Поздравляем, Богиня, — актриса Ольга Сумская.
Одним из первых Мишину поздравил ее 12-летний сын Платон. Парень подарил звездной маме букет цветов, праздничный торт и разноцветные шарики.
Напомним, ранее мы писали, как телеведущую Соломию Витвицкую поздравил с днем рождения возлюбленный-военный. Также мы рассказывали, что музыкальные исполнители Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отметили годовщину свадьбы.
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