Ксения Мишина показала, как отпраздновала 35-летие

Актриса, телеведущая Ксения Мишина. Фото: Instagram/misha.k.ua

Победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками", главная героиня "Холостячки", актриса Ксения Мишина отпраздновала день рождения. Во вторник, 18 июня, телеведущей исполнилось 35 лет. По этому поводу она опубликовала креативное видео и получила поздравления от звездных друзей.

Соответствующий пост появился в Instagram Мишиной.

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День рождения Ксении Мишиной

Актриса опубликовала стилизованное видео, в котором сменила несколько образов. Сначала она появляется с распущенными волосами в спортивной одежде и показала подтянутую фигуру. А потом в черном платье, с укладкой и мейк-апом меняла локации.

В конце видео члены съемочной группы вручили звездной имениннице праздничный торт со свечами "18", которые заменили на "35". За несколько часов ролик набрал более 40 тысяч просмотров и сотни поздравлений. В том числе и от представителей украинского шоу-бизнеса.

Милая партнерша, будь счастлива, — хореограф Евгений Кот.

С днем рождения, красавица, — актриса Анастасия Цимбалару.

Очень красиво и красивая! Поздравляю, — певица Оля Цыбульская.

Наш цветочек! Поздравляем, Богиня, — актриса Ольга Сумская.

Одним из первых Мишину поздравил ее 12-летний сын Платон. Парень подарил звездной маме букет цветов, праздничный торт и разноцветные шарики.

Сын Ксении Мишиной поздравил ее с днем рождения. Скриншоты: Instagram/misha.k.ua

Напомним, ранее мы писали, как телеведущую Соломию Витвицкую поздравил с днем рождения возлюбленный-военный. Также мы рассказывали, что музыкальные исполнители Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отметили годовщину свадьбы.