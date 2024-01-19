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Звезда "Солтберна" разошелся с девушкой-блогером

19 января 2024 08:48
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Звезда "Солтберна" разошелся с девушкой-блогершей
Актер Джейкоб Элроди. Фото: instagram.com/jacobelordi/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Звезда фильма "Солтберн" и сериала "Эйфория" Джейкоб Элорди снова свободен. Парень разошелся со своей любимой, блогером Оливией Джейд.

Об этом сообщает издание Us Weekly.

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Ранее Оливия отписалась от Элорди в соцсетях, сам актер ни на кого не подписан. Накануне инсайдер подтвердил, что пара разошлась.

Это уже не первый их разрыв: в августе 2022 они расходились через несколько месяцев отношений, а осенью того же года снова начали встречаться. По слухам, они расходились, чтобы заниматься карьерой, однако Элорди в этот период имел короткий роман с моделью Бьянкой Финч. Встречаться с Оливией он начал сразу после того, как в 2021 году расстался с моделью Каей Гербер.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Оливия Джейд — актриса, дочь модельера Моссимо Джаннулли и актрисы Лори Лафлин.

Джанулли и ее родителей задержали раньше за мошенничество, связанное с расследованием скандала при поступлении в колледж. Министерство юстиций обнародовало эту историю под кодовым названием Operation Varsity Blues. Дело против лиц, обвиненных в даче взяток за то, чтобы их дети поступили в самые элитные колледжи страны.

Прокуроры утверждали, что супруги заплатили 500 000 долларов, чтобы предоставить Оливии и их другой дочери Изабелле Джанулли, поступление в Университет Южной Калифорнии.

Напомним, жуткий фильм "Солтберн" разрывает сети.

Ранее девушка звезды "Солтберна" продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини.

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