Ирина Сопонару сходила на идеальное свидание с мужем Ризом — видео

Украинская актриса Ирина Сопонару вместе с мужем-иностранцем Ризом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Известная украинская актриса, участница творческой студии "Женский квартал" Ирина Сопонару показала, как проводит свободное время с мужем-иностранцем по имени Риз. Супруги посетили винодельню недалеко от столицы.

Видео она опубликовала на своей странице Instagram.

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Сопонару показала, как в пригороде Киева отдыхает на территории винодельни. Актриса вместе с мужем Ризом загорала на шезлонгах, плавала в живописном озере, ходила на экскурсию к виноградникам и наслаждалась вином.

"На мой взгляд, качественно проводить время вместе это очеееееень важно. Ведь домашняя рутина, она затягивает. И честно говоря, я люблю тусить с любимым дома, но выйти куда-то в out, хорошо принарядиться друг для друга, это очень освежает. А уехать куда-то вместе, так вообще, нормальный такой, глоток свежего воздуха", — отметила звезда "Женского квартала".

Напомним, мы писали о том, что актриса Ирина Сопонару впервые вышла замуж. А также звезда Квартала рассказала, о чем попросила гостей на свадьбе.