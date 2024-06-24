Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые прокомментировал рождение дочери
Актер Роберт Паттинсон на показе новой коллекции Dior Homme в Париже рассказал местным журналистам о своей дочери от Сьюки Уотерхаус, родившейся весной этого года. Также Паттинсон признался, что смог вырваться в Париж только на день именно потому, что ему нужно быть дома со своей маленькой дочерью.
Об этом пишет Daily Mail.
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Паттинсон и Уотерхаус познакомились из-за общих друзей в 2018 году и вскоре начали встречаться. В декабре прошлого года они обручились, после того, как некоторое время жили вместе. Незадолго до помолвки стало известно о беременности Сьюки, и уже в марте этого года первенец пары появился на свет.
"Рождение ребенка заставляет чувствовать себя одновременно очень старым и очень молодым. Она такая милашка. И, вы знаете, я поражен тем, как быстро начала проявляться его личность. Ей всего три месяца, а я уже думаю: "Ого. Кажется, я вижу, какая она", — говорит звезда.
Вскоре после рождения девочки знаменитости тайно обручились. Роберт и Сьюки пытаются держаться подальше от журналистов.
Напомним, супруга Паттинсона показала фигуру после родов.
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