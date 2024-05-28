Почему Анна Кошмал со Сватов скрывает своего любимого от публики

Украинская актриса Анна Кошмал на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская актриса театра и кино Анна Кошмал рассказала о своей личной жизни. Звезда известного телесериала "Сваты" честно призналась, почему она так усердно скрывает своего загадочного любимого, с которым в браке уже более семи лет.

Об этом Анна Кошмал рассказала в интервью в программе "Ближче до зірок" в YouTube.

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Украинская актриса признается, почему так усердно скрывает своего любимого от публики. Анна вспомнила случай, когда муж позволил ей обнародовать одну общую фотографию, но сделать это со специальным фильтром, и пошутил над своим возрастом.

Телезвезда Анна Кошмал на селфе со своим любимым. Фото: скриншот со Stories в Instagram

"На самом деле, это его желание. Он не хочет, а я это поддерживаю. Это мои личные границы. Я — открытый человек, но есть вещи, в которые я не готова впускать других. Когда-то пошутили… Мы сфотографировались и наложили диснеевский фильтр, это первая фотография, которую мне разрешили. Он говорит: "Напиши, потому что он не такой уж и молодой"", — рассказала Анна Кошмал.

Актриса Анна Кошмал перед интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, звезда сериала "Сваты" призналась, чем она отличается от своего мужа. Она подчеркнула, на чем именно держатся браки, которые получаются очень успешными.

"Я вижу цель, не вижу препятствий, а мой муж более рационально мыслит. Я для него так успокаивающее в жизни, то есть, мы друг для друга незаменимы. Я уверена, что на этом и держатся самые успешные браки", — также отметила украинская телезвезда.

Что известно о браке Анны Кошмал

Украинская актриса тщательно прячет своего мужа Ивана от публики, однако, иногда она делится подробностями личной жизни. Однажды Анна Кошмал рассказала, как она познакомилась со своим любимым. Оказывается, это произошло на съемочной площадке.

Актриса Анна Кошмал со своим любимым. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Вскоре мужчина сделал предложение Анне, однако, долго они не стали тянуть и сыграли свадьбу в конце 2017 года.

Свадьба украинской актрисы Анны Кошмал. Фото: Instagram Анны Кошмал

В 2018 году у них родился первенец, которого они назвали Михаилом. Актриса долго скрывала своего сына и только несколько лет назад начала его показывать на публику.

Анна Кошмал со своим маленьким сыном Мишей. Фото: Instagram Анны Кошмал

Взрослый сын Анны Кошмал. Фото: Instagram Анны Кошмал

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