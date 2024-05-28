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Звезда "Сватов" Анна Кошмал призналась, почему скрывает своего мужа

28 мая 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Почему Анна Кошмал со Сватов скрывает своего любимого от публики
Украинская актриса Анна Кошмал на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская актриса театра и кино Анна Кошмал рассказала о своей личной жизни. Звезда известного телесериала "Сваты" честно призналась, почему она так усердно скрывает своего загадочного любимого, с которым в браке уже более семи лет.

Об этом Анна Кошмал рассказала в интервью в программе "Ближче до зірок" в YouTube.

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Анна Кошмал о том, почему скрывает своего мужа

Украинская актриса признается, почему так усердно скрывает своего любимого от публики. Анна вспомнила случай, когда муж позволил ей обнародовать одну общую фотографию, но сделать это со специальным фильтром, и пошутил над своим возрастом.

Stories Анны Кошмал
Телезвезда Анна Кошмал на селфе со своим любимым. Фото: скриншот со Stories в Instagram

"На самом деле, это его желание. Он не хочет, а я это поддерживаю. Это мои личные границы. Я — открытый человек, но есть вещи, в которые я не готова впускать других. Когда-то пошутили… Мы сфотографировались и наложили диснеевский фильтр, это первая фотография, которую мне разрешили. Он говорит: "Напиши, потому что он не такой уж и молодой"", — рассказала Анна Кошмал.

Анна Кошмал перед интервью
Актриса Анна Кошмал перед интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, звезда сериала "Сваты" призналась, чем она отличается от своего мужа. Она подчеркнула, на чем именно держатся браки, которые получаются очень успешными.

"Я вижу цель, не вижу препятствий, а мой муж более рационально мыслит. Я для него так успокаивающее в жизни, то есть, мы друг для друга незаменимы. Я уверена, что на этом и держатся самые успешные браки", — также отметила украинская телезвезда.

Что известно о браке Анны Кошмал

Украинская актриса тщательно прячет своего мужа Ивана от публики, однако, иногда она делится подробностями личной жизни. Однажды Анна Кошмал рассказала, как она познакомилась со своим любимым. Оказывается, это произошло на съемочной площадке.

Stories Анны Кошмал
Актриса Анна Кошмал со своим любимым. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Вскоре мужчина сделал предложение Анне, однако, долго они не стали тянуть и сыграли свадьбу в конце 2017 года.

Свадьба Анны Кошмал
Свадьба украинской актрисы Анны Кошмал. Фото: Instagram Анны Кошмал

В 2018 году у них родился первенец, которого они назвали Михаилом. Актриса долго скрывала своего сына и только несколько лет назад начала его показывать на публику.

Анна Кошмал со своим маленьким сыном Михаилом
Анна Кошмал со своим маленьким сыном Мишей. Фото: Instagram Анны Кошмал
Доросший сын Анны Кошмал
Взрослый сын Анны Кошмал. Фото: Instagram Анны Кошмал

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Анна Кошмал показала себя в смелом образе.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Анна Кошмал сообщила, как едва не стала жертвой злоумышленников.

Также мы сообщали о том, что звезда "Сватов" Анна Кошмал раскрыла секрет долгосрочных отношений с мужем.

шоу-бизнес
Сваты
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