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Звезда "Все женщины — ведьмы" пообщалась с медиками "Охмадита", которых едва не убили россияне

26 июля 2024 19:24
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Алисса Милано поддержала врачей Охматдета — детали
Американская актриса Алисса Милано. Фото: instagram.com/adore_milano_alyssa/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса, сыгравшая Фиби в культовом сериале "Все женщины — ведьмы" Алисса Милано, в очередной раз поддержала украинцев. Звезда пообщалась с врачами, которые спасали жизнь детей после удара российской ракеты по больнице "Охматдет".

Об этом сообщает фандрейзинговая платформа UNITED24.

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Актриса пообщалась онлайн с врачами, которые рискуя собственной жизнью, спасали детей, которые были ранены в результате российской атаки на больницу "Охматдет". Она поинтересовалась, как продвигаются сборы на восстановление крупнейшей детской больницы в Украине. Подкаст в скором времени будет доступен для прослушивания.

"Представьте себе, что вы делаете эту работу посреди зоны боевых действий, где ваша страна была незаконно захвачена авторитарным режимом с огромной армией и отсутствием морали. Представьте, что вы волнуетесь не только о том, спасет ли лечение этого ребенка, но и о том, не погибнете ли вы сами, просто потому, что выполняете свою работу в месте, которое не должно быть настолько опасным", — отметила она.

Звезда "Все женщины - ведьмы" пообщалась с медиками "Охмадита", которых едва не убили россияне - фото 1
Актриса Алисса Милано пообщалась с врачами "Охматдета". Фото: instagram.com/adore_milano_alyssa/

Актриса является послом UNITED24 и работает на восстановление нашей страны в направлении "Образование и наука".

Напомним, ранее украинка Иванна Сахно поддержала украинских олимпийцев. А также фронтмен группы Imagine Dragons в разгар концерта поднял флаг Украины.

дети благотворительность UNITED 24 зарубежные звезды врачи Охматдет

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