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Зірка "Усі жінки — відьми" поспілкувалася із медиками "Охмадиту", яких ледь не вбили росіяни

26 липня 2024 19:24
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Алісса Мілано підтримала лікарів Охматдиту — деталі
Американська акторка Алісса Мілано. Фото: instagram.com/adore_milano_alyssa/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома американська акторка, яка зіграла Фібі у культовому серіалі "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано вчергове підтримала українців. Зірка поспілкувалася із лікарями, які рятували життя дітей після удару російської ракети по лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє фандрейзингова платформа UNITED24.

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Акторка поспілкувалася онлайн з лікарями, які ризикуючи власним життям, рятували дітей, які були поранені внаслідок російської атаки на лікарню "Охматдит". Вона поцікавилася, як просуваються збори на відновлення найбільшої дитячої лікарні в Україні. Подкаст незабаром буде доступний до прослуховування.

"Уявіть собі, що ви робите цю роботу посеред зони бойових дій, де ваша країна була незаконно захоплена авторитарним режимом з величезною армією та відсутністю моралі. Уявіть, що ви хвилюєтеся не лише про те, чи врятує лікування цю дитину, але й про те, чи не загинете ви самі, просто тому, що виконуєте свою роботу в місці, яке не повинно бути настільки небезпечним", — зазначила вона.

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Акторка Алісса Мілано поспілкувалася із лікарями "Охматдиту". Фото: instagram.com/adore_milano_alyssa/

Акторка є амбасадором UNITED24 та працює на відновлення нашої країни у напрямку "Освіта і наука".

Нагадаємо, раніше українка Іванна Сахно підтримала українських олімпійців. А також фронтмен гурту Imagine Dragons у розпал концерту підняв прапор України.

діти благодійність UNITED 24 закордонні зірки лікарі Охматдит

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