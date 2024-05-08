Актер Владимир Жогло признался, дружит ли с Сергеем Притулой

Украинский юморист Владимир Жогло на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский юморист Владимир Жогло честно рассказал об отношениях с волонтером Сергеем Притулой. Актер шоу "Варьяты" признался, общается ли он сейчас со своим коллегой по сцене, и откровенно рассказал о том, какой он человек.

Интервью с Владимиром Жогло обнародовал Слава Демин на своем канале в YouTube.

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Известный украинский юморист не хочет брать ответственность называть себя близким другом Сергея Притулы. Однако, он отмечает, что у них очень близкие отношения, но сам по себе волонтер является достаточно закрытым человеком и тяжело открывается другим.

"Я бы не брал на себя ответственность называть себя его лучшим другом, и, откровенно говоря, мы очень близки. Он — один из моих лучших друзей. Он, на самом деле, очень закрыт, он сам для себя создал образ простого парня, но он очень тяжело подпускает к себе людей. И за счет того, что он закрытый, очень много людей о нем выдумывают", — говорит Владимир Жогло.

Актер Владимир Жогло на интервью у Славы Демина во Львове. Фото: скриншот с YouTube

Юморист рассказал, общается ли он сейчас со своим другом, и вспомнил одну историю, которая произошла в жизни Сергея Притулы, из-за которой Жогло решил его поддержать.

"Мы прожили вместе огромный кусок жизни, мы вместе работали, мы очень хорошо дружили, мы сейчас общаемся. Я звоню и говорю: "У тебя есть время говорить?" Последний раз общались буквально на днях, когда погиб руководитель отдела военного направления фонда, а потом и военнослужащий. Я пытался его поддержать, для Притулы это был очень сильный удар", — добавил украинский юморист.

Отношения Сергея Притулы и Владимира Жогло

Украинский юморист Владимир Жогло и ведущий Сергей Притула шутили вместе на одной сцене более десяти лет, когда участвовали в юмористическом шоу "Варьяты". За это время актеры стали настоящей семьей, а многие даже стали кумовьями.

Юморист Владимир Жогло и Волонтер Сергей Притула. Фото: Instagram Владимира Жогло

Волонтер и владелец Благотворительного фонда дружит с юмористом уже достаточно много времени. Вместе они даже окрестили детей своих коллег из "Варьятов", актеров Валентина Сергейчука и Сергея Полупана.

Актеры шоу "Варьяты" за кулисами проекта. Фото: Новый канал

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