Звезда "Венздей" Дженна Ортега в прозрачном мини засветила белье на светском мероприятии

Актриса Дженна Ортега. Фото: Reuters

Актриса Дженна Ортега посетила премьеру своего нового фильма Finestkind в Лос-Анджелесе. 21-летняя брюнетка, недавно завершила съемки фильма "Битлджус 2", с актером Томми Ли Джонсом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега поразила прозрачным белым мини-платьем с уникальным силуэтом, подчеркивающем ее миниатюрную фигуру. Платье имело структурированную юбку и лиф, похожий на блейзер. Ортега дополнила яркий образ серебряным ожерельем-колье с серьгами в тон.

Актриса Дженна Ортега. Фото: Reuters

Актер Томми Ли Джонс и актриса Дженна Ортега. Фото: Reuters

Сюжет криминального триллера основивается на паре братьев с разным происхождением, которые собрались вместе и должны заключить соглашение с организованным преступным синдикатом, а в центре проблемы оказалась молодая женщина.

Мировая премьера состоялась во время Международного кинофестиваля в Торонто в сентябре, но из-за забастовки SAG-AFTRA актерский состав не смог присутствовать.

Первоначально планировалось, что в 2018 году в нем сыграют Зендая, Джейк Джилленхол и Ансел Элгорт, но задержки производства привели к изменениям актерского состава.

За последний год Ортега стала главной звездой Голливуда.

А в прошлом месяце она сразу же вернулась к работе над "Beetlejuice 2" после того, как 9 ноября завершилась забастовка SAG-AFTRA.

Фильм — продолжение картины 1988 года с Майклом Китоном в главной роли — был почти завершен, пока забастовка SAG-AFTRA не остановила производство еще в июле.

В долгожданном продолжении также возвращается Вайнона Райдер, сыгравшая Лидию Диц, Китон и режиссер Тим Бертон.

Сейчас у Ортеги есть несколько проектов в постпродакшне, а ее хитовое шоу Netflix "Венздей" было продолжено на второй сезон. Из-за напряженного графика съемок в конце прошлого месяца стало известно, что Дженна не будет сниматься в седьмой части франшизы "Крик".

Она появилась в фильмах "Крик" (2022) и "Крик VI" (2023).

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