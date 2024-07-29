Актриса Валерия Товстолес показала закулисье "Кохання на виживання" — фото

Радиоведущая и актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Известная украинская актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес взбудоражила воображение поклонников пикантными кадрами. Звезда показала съемки нового сезона "Любовь на выживание" в Карпатах.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Артистка поделилась с подписчиками кадрами съемок нового сезона шоу "Кохання на виживання". Товстолес показала, как проводила время с командой среди Карпатских гор и свои стильные образы.

Девушка позировала для камеры в бежевом кожаном платье, золотых каблуках и массивных серьгах в тон. Стильные фото актриса "разбавляет" повседневными и забавными. На одном из кадров Товстолес позирует возле большого красного чемодана в тоненьких стрингах.

Актриса Валерия Товстолес на съемочной площадке. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Актриса Валерия Товстолес отдыхает на съемках. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Актриса Валерия Товстолес позирует среди Карпатских гор. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Актриса Валерия Товстолес. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

"Самые важные вещи в жизни — это не вещи", — лаконично подписала кадры она.

По условиям шоу, каждая пара должна пройти пять испытаний, которые покажут крепость их отношений. За каждую успешно выполненную задачу пара получает ключ, дающий шанс получить финансовое вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Напомним, актриса Татьяна Песик шокировала, как ее обманула цыганка. А также звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару сыграла свадьбу с иностранцем.