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Звезда "Женского квартала" похвасталась упругими ягодицами в Карпатах

29 июля 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Актриса Валерия Товстолес показала закулисье "Кохання на виживання" — фото
Радиоведущая и актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес. Фото: instagram.com/lera_fatforest/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес взбудоражила воображение поклонников пикантными кадрами. Звезда показала съемки нового сезона "Любовь на выживание" в Карпатах.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Товстолес на съемках "Кохання на виживання"

Артистка поделилась с подписчиками кадрами съемок нового сезона шоу "Кохання на виживання". Товстолес показала, как проводила время с командой среди Карпатских гор и свои стильные образы.

Девушка позировала для камеры в бежевом кожаном платье, золотых каблуках и массивных серьгах в тон. Стильные фото актриса "разбавляет" повседневными и забавными. На одном из кадров Товстолес позирует возле большого красного чемодана в тоненьких стрингах.

Толстолес на съемках "Любовь на выживание"
Актриса Валерия Товстолес на съемочной площадке. Фото: instagram.com/lera_fatforest/
Толстолес в Карпатах
Актриса Валерия Товстолес отдыхает на съемках. Фото: instagram.com/lera_fatforest/
Толстолес на съемках
Актриса Валерия Товстолес позирует среди Карпатских гор. Фото: instagram.com/lera_fatforest/
Звезда "Женского квартала" похвасталась упругими ягодицами в Карпатах - фото 4
Актриса Валерия Товстолес. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

"Самые важные вещи в жизни — это не вещи", — лаконично подписала кадры она.

По условиям шоу, каждая пара должна пройти пять испытаний, которые покажут крепость их отношений. За каждую успешно выполненную задачу пара получает ключ, дающий шанс получить финансовое вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Напомним, актриса Татьяна Песик шокировала, как ее обманула цыганка. А также звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару сыграла свадьбу с иностранцем.

Карпаты шоу горы украинские звезды "Женский квартал" съемки "Новый канал"

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