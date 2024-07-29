Акторка Валерія Товстолєс показала закулісся "Кохання на виживання" — фото

Радіоведуча і акторка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолєс. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Відома українська акторка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолєс розбурхала уяву шанувальників пікантними кадрами. Зірка показала зйомки нового сезону "Кохання на виживання" у Карпатах.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка поділилася із підписниками кадрами зйомок нового сезону шоу "Коханні на виживання". Товстолєс показала, як проводила час із командою посеред Карпатських гір та свої стильні образи.

Дівчина позувала для камери у бежевій шкіряній сукні, золотих підборах та масивних сережках в тон. Стильні фото акторка "розбавляє" повсякденними та кумедними. На одному із кадрів Товстолєс позує біля великої червоної валізи у тоненьких стрінгах.

Акторка Валерія Товстолєс на знімальному майданчику. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Акторка Валерія Товстолєс відпочиває на зйомках. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Акторка Валерія Товстолєс позує серед Карпатських гір. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Акторка Валерія Товстолєс. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

"Найважливіші речі в житті — це не речі", — лаконічно підписала кадри вона.

За умовами шоу, кожна пара повинна пройти п'ять випробувань, які покажуть міцність їхніх стосунків. За кожне успішно виконане завдання пара отримує ключ, який дає шанс отримати фінансову винагороду у 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, акторка Тетяна Песик шокувала, як її ошукала циганка. А також зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару зіграла весілля із іноземцем.