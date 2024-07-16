Лера Товстолєс стала ведучою нового сезону шоу "Кохання на виживання"

Радіоведуча і акторка "Жіночого кварталу" Лера Товстолєс. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Відома українська акторка "Жіночого кварталу" Лера Товстолєс стане новою ведучою п'ятого сезону популярного шоу "Кохання на виживання". Вперше за історію проєкту його буде вести жінка.

Про це йдеться на Instagram-сторінці "Нового каналу".

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Лера Товстолєс буде вести шоу "Кохання на виживання"

Попередні чотири сезону проєкту вів зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський та музикант Олег Кензов, який нині виїхав за межі нашої країни та мовчить про війну. Перший сезон вів шоу Данієль Салем, який нині служить у ЗСУ.

Лера Товстолєс впевнена, що новий проєкт змінить не лише його учасників, а і її саму. Цьогоріч у "Коханні на виживання" візьмуть участь 15 українських пар.

"Хочеться вчитися на помилках інших, а не на своїх, і реаліті саме про це. Я впевнена, що глядачі, так само як і я, проходитимуть через трансформації, коли з’являться ті чи інші проблеми у стосунках. Це буде цікавий шлях для всіх нас", — поділилася зірка.

Лера Товстолєс стала ведучою шоу "Кохання на виживання". Фото: instagram.com/lera_fatforest/

За умовами шоу, кожна пара повинна пройти п'ять випробувань, які покажуть міцність їхніх стосунків. За кожне успішно виконане завдання пара отримує ключ, який дає шанс отримати фінансову винагороду у 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, зірка "Кварталу" шокувала подробицями про дитинство із батьком-тираном. А також зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару зіграла весілля із іноземцем.