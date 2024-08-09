Вера Кекелия представила новый клип на песню Сергея Бабкина

Украинская актриса и певица Вера Кекелия. Фото: instagram.com/kekeliavera/

Известная украинская певица, экс-ведущая шоу "ЖВЛ" и участница юмористического проекта "Женский квартал" Вера Кекелия представила новую песню под названием "Привид". Композицию написал для нее фронтмен группы 5'Nizza Сергей Бабкин.

Клип она опубликовала на YouTube.

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Певица сообщила о том, что песню "Привид" написал для ее наставник и друг Сергей Бабкин, с которым она дружит после участия в шоу "Голос Страны". Девушка поблагодарила фронтмена группы 5'Nizza за такой подарок и призналась, что мечтает спеть в дуэте с Бабкиным. Съемки проходили на Оранжерее ВДНХ в Киеве.

Продюсером клипа стала Валерия Мазур, а аранжировкой занимался Александр Леонов.

Новая песня Кекелии посвящена любви к парням, которые любят свободу.

"Песня "Призрак" о любви девушки к парню, который больше всего любит свободу, который не видит смысла жить без высоты. Любить не всегда получается просто. Любить — это значит принять природу любимого человека и при этом не потерять себя, что порой бывает сложно, больно. Но для настоящей любви нет ничего невозможного, нет никаких ограничений и правил. Даже, если он не рядом физически, он всегда живет в ее сердце. Сладкие воспоминания на устах", — описала композицию Кекелия.

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