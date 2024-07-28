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Зірка "Жіночого Кварталу" зачарувала ніжними кадрами з нової фотосесії

28 липня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Віра Кекелія вразила новими фото
Українська акторка Віра Кекелія. Фото: instagram.com/kekeliavera/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Українська акторка, телеведуча та зірка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія порадувала шанувальників новими кадрами. Зірка позувала перед камерою на природі.

Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Фотосесія Віри Кекелії

Акторка поділилася із аудиторією новими, літніми кадрами. Для зйомки дівчина обрала стриманий та стильний образ. Кекелія позувала на траві у в'язаній футболці-поло м'ятного кольору та приталених джинсах палаццо синього кольору.

Стильне вбрання вона доповнила яскравою рожевою невидимкою, об'ємною укладкою та нюдовим макіяжем.

Зірка "Жіночого Кварталу" зачарувала ніжними кадрами з нової фотосесії - фото 1
Українська акторка Віра Кекелія на природі. Фото: instagram.com/kekeliavera/
Зірка "Жіночого Кварталу" зачарувала ніжними кадрами з нової фотосесії - фото 2
Акторка Віра Кекелія показала нові фото. Фото: instagram.com/kekeliavera/
Зірка "Жіночого Кварталу" зачарувала ніжними кадрами з нової фотосесії - фото 3
Акторка Віра Кекелія радіє життю. Фото: instagram.com/kekeliavera/

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Тетяна Песик поскаржилася на проблеми зі здоров’ям. А також учасниця "Жіночий квартал" Ірина Сопонару розбурхала уяву шанувальників в ультракоротких шортах.

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