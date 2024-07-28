Віра Кекелія вразила новими фото

Українська акторка Віра Кекелія. Фото: instagram.com/kekeliavera/

Українська акторка, телеведуча та зірка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія порадувала шанувальників новими кадрами. Зірка позувала перед камерою на природі.

Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Фотосесія Віри Кекелії

Акторка поділилася із аудиторією новими, літніми кадрами. Для зйомки дівчина обрала стриманий та стильний образ. Кекелія позувала на траві у в'язаній футболці-поло м'ятного кольору та приталених джинсах палаццо синього кольору.

Стильне вбрання вона доповнила яскравою рожевою невидимкою, об'ємною укладкою та нюдовим макіяжем.

Українська акторка Віра Кекелія на природі. Фото: instagram.com/kekeliavera/

Акторка Віра Кекелія показала нові фото. Фото: instagram.com/kekeliavera/

Акторка Віра Кекелія радіє життю. Фото: instagram.com/kekeliavera/

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Тетяна Песик поскаржилася на проблеми зі здоров’ям. А також учасниця "Жіночий квартал" Ірина Сопонару розбурхала уяву шанувальників в ультракоротких шортах.