Віра Кекелія вразила новими фото

Зірка "Жіночого Кварталу" зачарувала ніжними кадрами з нової фотосесії
Українська акторка, телеведуча та зірка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія порадувала шанувальників новими кадрами. Зірка позувала перед камерою на природі.
Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Фотосесія Віри Кекелії
Акторка поділилася із аудиторією новими, літніми кадрами. Для зйомки дівчина обрала стриманий та стильний образ. Кекелія позувала на траві у в'язаній футболці-поло м'ятного кольору та приталених джинсах палаццо синього кольору.
Стильне вбрання вона доповнила яскравою рожевою невидимкою, об'ємною укладкою та нюдовим макіяжем.
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