Лера Товстолес стала ведущей нового сезона шоу "Кохання на виживання"

Радиоведущая и актриса "Женского квартала" Лера Товстолес. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Известная украинская актриса "Женского квартала" Лера Товстолес станет новой ведущей пятого сезона популярного шоу "Кохання на виживання". Впервые в истории проекта его будет вести женщина.

Об этом говорится на Instagram-странице "Нового канала".

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Лера Товстолес будет вести шоу "Кохання на виживання"

Предыдущие четыре сезона проект вел звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский и музыкант Олег Кензов, который выехал из страны и молчит о войне. Первый сезон вел шоу Даниель Салем, который ныне служит в ВСУ.

Лера Товстолес уверена, что новый проект изменит не только его участников, но и ее саму. В этом году в "Кохання на виживання" примут участие 15 украинских пар.

"Хочется учиться на ошибках других, а не на своих, и реалити именно об этом. Я уверена, что зрители, равно как и я, будут проходить через трансформации, когда появятся те или иные проблемы в отношениях. Это будет интересный путь для всех нас", — поделилась звезда.

Лера Товстолес стала ведущей шоу "Любовь на выживание". Фото: instagram.com/lera_fatforest/

По условиям шоу, каждая пара должна пройти пять испытаний, которые покажут прочность их отношений. За каждую успешно выполненную задачу пара получает ключ, который позволяет получить шанс на финансовое вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Напомним, звезда "Квартала" шокировала подробностями о детстве с отцом-тираном. А также звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару сыграла свадьбу с иностранцем.