Лера Товстолес стала ведущей нового сезона шоу "Кохання на виживання"

Звезда "Женского квартала" станет новой телеведущей популярного шоу о любви
Известная украинская актриса "Женского квартала" Лера Товстолес станет новой ведущей пятого сезона популярного шоу "Кохання на виживання". Впервые в истории проекта его будет вести женщина.
Об этом говорится на Instagram-странице "Нового канала".
Лера Товстолес будет вести шоу "Кохання на виживання"
Предыдущие четыре сезона проект вел звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский и музыкант Олег Кензов, который выехал из страны и молчит о войне. Первый сезон вел шоу Даниель Салем, который ныне служит в ВСУ.
Лера Товстолес уверена, что новый проект изменит не только его участников, но и ее саму. В этом году в "Кохання на виживання" примут участие 15 украинских пар.
"Хочется учиться на ошибках других, а не на своих, и реалити именно об этом. Я уверена, что зрители, равно как и я, будут проходить через трансформации, когда появятся те или иные проблемы в отношениях. Это будет интересный путь для всех нас", — поделилась звезда.
По условиям шоу, каждая пара должна пройти пять испытаний, которые покажут прочность их отношений. За каждую успешно выполненную задачу пара получает ключ, который позволяет получить шанс на финансовое вознаграждение в 100 тысяч гривен.
Напомним, звезда "Квартала" шокировала подробностями о детстве с отцом-тираном. А также звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару сыграла свадьбу с иностранцем.
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