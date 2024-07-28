Вера Кекелия поразила новыми фото

Звезда "Женского Квартала" очаровала нежными кадрами с новой фотосессии
Украинская актриса, телеведущая и звезда " Женского Квартала " Вера Кекелия порадовала поклонников новыми кадрами. Звезда позировала перед камерой на природе.
Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.
Фотосессия Веры Кекелии
Актриса поделилась с аудиторией новыми, летними кадрами. Для съемки девушка выбрала сдержанный и стильный образ. Кекелия позировала на траве в вязаной футболке-поло мятного цвета и приталенных джинсах палаццо синего цвета.
Стильный наряд она дополнила яркой розовой невидимкой, объёмной укладкой и нюдовым макияжем.
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