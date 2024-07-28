Вера Кекелия поразила новыми фото

Украинская актриса Вера Кекелия. Фото: instagram.com/kekeliavera/

Украинская актриса, телеведущая и звезда " Женского Квартала " Вера Кекелия порадовала поклонников новыми кадрами. Звезда позировала перед камерой на природе.

Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Фотосессия Веры Кекелии

Актриса поделилась с аудиторией новыми, летними кадрами. Для съемки девушка выбрала сдержанный и стильный образ. Кекелия позировала на траве в вязаной футболке-поло мятного цвета и приталенных джинсах палаццо синего цвета.

Стильный наряд она дополнила яркой розовой невидимкой, объёмной укладкой и нюдовым макияжем.

Украинская актриса Вера Кекелия на природе. Фото: instagram.com/kekeliavera/

Актриса Вера Кекелия показала новые фото. Фото: instagram.com/kekeliavera/

Актриса Вера Кекелия радуется жизни. Фото: instagram.com/kekeliavera/

Напомним, мы писали о том, что актриса Татьяна Песик пожаловалась на проблемы со здоровьем. А также участница "Женский квартал" Ирина Сопонару взбудоражила воображение поклонников в ультракоротких шортах.