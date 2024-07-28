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Звезда "Женского Квартала" очаровала нежными кадрами с новой фотосессии

28 июля 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Вера Кекелия поразила новыми фото
Украинская актриса Вера Кекелия. Фото: instagram.com/kekeliavera/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинская актриса, телеведущая и звезда " Женского Квартала " Вера Кекелия порадовала поклонников новыми кадрами. Звезда позировала перед камерой на природе.

Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.

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Актриса поделилась с аудиторией новыми, летними кадрами. Для съемки девушка выбрала сдержанный и стильный образ. Кекелия позировала на траве в вязаной футболке-поло мятного цвета и приталенных джинсах палаццо синего цвета.

Стильный наряд она дополнила яркой розовой невидимкой, объёмной укладкой и нюдовым макияжем.

Звезда "Женского Квартала" очаровала нежными кадрами с новой фотосессии - фото 1
Украинская актриса Вера Кекелия на природе. Фото: instagram.com/kekeliavera/
Звезда "Женского Квартала" очаровала нежными кадрами с новой фотосессии - фото 2
Актриса Вера Кекелия показала новые фото. Фото: instagram.com/kekeliavera/
Звезда "Женского Квартала" очаровала нежными кадрами из новой фотосессии - фото 3
Актриса Вера Кекелия радуется жизни. Фото: instagram.com/kekeliavera/

Напомним, мы писали о том, что актриса Татьяна Песик пожаловалась на проблемы со здоровьем. А также участница "Женский квартал" Ирина Сопонару взбудоражила воображение поклонников в ультракоротких шортах.

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