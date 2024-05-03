Звезды "Женского Квартала" рассказали о том, как будут праздновать Пасху

Актрисы "Женского Квартала". Фото: instagram.com/zhinochiykvartal_official/

Актрисы "Женского Квартала" поделились своими пасхальными традициями. Звезды любят проводить этот праздник в кругу семьи.

Об этом они рассказали Новини.LIVE.

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Анастасия Евтушенко и Таня Песик, которые родились на Западе Украины, рассказали про поливальные понедельники. На следующий день после праздников украинцы обливают друг друга водой. Однако, в Закарпатье эту традицию немного изменили и решили "поздравлять" друг друга духами.

Евтушенко вспоминает, как ходила покупать большие бутылочки ароматов с папой на ярмарок.

"Когда мужчины приходят в гости, то всегда берут с собой такие большие флаконы с парфюмерией и обрызгивают ими всех знакомых женщин. Но не жалеют духов — обрызгают так, что потом ты пахнешь еще трое суток. Помню, в детстве я ходила с папой на "Пьяный" базар, есть у нас такой в Ужгороде, за теми большими бутылочками с духами", — поделилась артистка.

Актриса Анастасия Евтушенко. Фото: менеджмент артиста

Артистка Лера Товтолес удивила тем, как она празднует Пасху. Семья звезды не выпекает куличи и не ставит на стол много мяса и колбасы, как обычно принято. В этот день ее родня готовит праздничную окрошку.

Актриса Лера Товтолес. Фото: менеджмент артиста

Таня Песик рассказала о том, что на ее родине есть традиция, когда местные жители сами ходят в церковь и звонят в церковные колокола. Считается, что девушки, которые следуют этой традиции будут иметь густые и длинные волосы. Актриса также призналась, что уже второй год подряд выпекает куличи.

В семье Саши Машлятиной любят устраивать батл пасхальными яйцами, а родные Веры Кекелии накануне праздника устраивают сладкий квест. Они прячут конфеты по всему дому для того, чтобы дети собирали их с корзинами.

Элина Мбани ценит семейный уют и при любых обстоятельствах каждый год пытается встретить Пасху с родней. Звезда очень любит ежегодно выпекать с мамой куличи.

Напомним, актриса Екатерина Никита рассказала, сколько зарабатывает в "Квартале". Также сын юмористки Елены Кравец растрогал ее своим признанием о войне.