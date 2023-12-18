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Звездные жены и яркие роли: красавчик Брэд Питт празднует 60-летие

18 декабря 2023 15:30
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Звездные жены и яркие роли: красавчик Брэд Питт празднует 60-летие
Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актеру Брэду Питту сегодня исполняется 60 лет. Звезда Голливуда завоевала популярность десятками ярких ролей и громкими романами со звездными актрисами.

Об этом пишет Daily Mail.

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В своем возрасте актер выглядит гораздо лучше своих знаменитых сверстников. Это может быть связано с тем, что он бросил пить и, соблюдал веганскую диету в течение последних шести лет. А еще в его жизни появилась новая женщина, которой всего 32 года.

 

Актер Брэд Питт. Фото: Alamy Stock Photo
Актер Брэд Питт. Фото: Alamy Stock Photo

Один из блогеров вспоминает, как встретил звезду однажды на съемочной площадке, когда ему было за 30 и он встречался с Гвинетом Пелтроу. В отличие от многих кинозвезд, которые в реальной жизни оказываются крошечными, Питт в жизни выглядит почти так же, как и на экране. Он высок, и в отличие от многих актеров, чувствующих себя некомфортно, когда не в роли какого-нибудь персонажа, Питт выглядел расслабленным.

 

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Возможно, одной из причин того, что Питт выглядит так хорошо, является то, что он больше не женат. Его первый брак с Дженнифер Энистон распался, когда Питт влюбился в свою коллегу по фильму Анджелину Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит". У них было трое биологических детей и еще двое усыновили (Джоли усыновила одного ребенка до их отношений, который позже усыновил Брэд). Их брак, как известно, кончился плохо.

 

Актер Брэд Питт из Дженнифер Энистон. Фото: Reuters
Актер Брэд Питт с Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Новая избранница Питта Инес де Рамон, кроме того, что она на 29 лет младше, является дизайнером ювелирных изделий.

Мир любит таких кинозвезд, как Бранджелина, но двойная доза внимания является огромным напряжением для отношений. Когда Джоли и Питт познакомились, они были равны. Питт исполнил одну из своих лучших ролей после их разрыва и получил премию "Оскар" за свою роль каскадера в картине "Однажды в Голливуде". Последним блокбастером Джоли стал приквел Disney к "Спящей красавице" "Малефисента" в 2014 году.

 

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Напомним, Брэд Питт отреагировал на то, что сын назвал его засранцем.

Ранее сын Джоли и Питта жестко "прошелся" по отцу.

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