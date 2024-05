Звездный мужчина Николь Кидман разочаровал ее своей удивительной затеей

Актриса Николь Кидман с супругом Китом Урбаном. Фото: Reuters

Актриса Николь Кидман была шокирована и разочарована поступком своего супруга Кита Урбана. На прошлой неделе 56-летняя звезда кантри-музыки исполнил акустический кавер на хит Арианы Гранде We Can't Be Friends на камерном концерте, опубликовав пост в своих социальных сетях, прокоментировав следующим образом: "эта песня, как аудио героин".

Николь Кидман шокирована поступком супруга

Австралийский рокер в интервью People приравнял трек к запрещенным наркотикам. Урбан публично боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и несколько раз проходил курс реабилитации, в последний раз зарегистрировавшись в центре Бетти Форд в октябре 2006 года, только спустя несколько месяцев после женитьбы на Николь.

"Я не знаю, что происходит с этой песней, но я не могу прекратить ее играть. Это как аудио героин. Буквально, я должен сделать еще один хит. Я играю ее снова и снова", — говорит музыкант.

Это вызвало удивление не только у поклонников, но и его супруги, голливудской актрисы, которая поддерживала его во время его лечения от наркотической и алкогольной зависимости в прошлом.

"Николь никогда бы не просила его удалить пост, но она была разочарована. Это вернуло для них очень темные времена, когда они почти развелись, но хуже того, что она не хочет, чтобы ее дети начали думать, что это круто или хорошо", — рассказал инсайдер и добавил, что пара, имеющая общих дочерей Сандей, и Фейт, "прошла через ад из-за зависимости Кита".

