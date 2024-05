Зірковий чоловік Ніколь Кідман розчарував її своєю дивною витівкою

Акторка Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман була шокована та розчарована витівкою свого чоловіка Кіта Урбана. Минулого тижня 56-річна зірка кантрі-музики виконав акустичний кавер на хіт Аріани Гранде We Can't Be Friends на камерному концерті, опублікувавши відео шоу у своїх соціальних мережах і підписавши свій допис наступним чином: "ця пісня, як аудіо героїн".

Ніколь Кідман шокована вчинком чоловіка

Австралійський рокер в інтерв'ю People прирівняв трек до заборонених наркотиків. Урбан публічно боровся із наркотичною та алкогольною залежністю та кілька разів проходив курс реабілітації, востаннє зареєструвавшись у центрі Бетті Форд у жовтні 2006 року, лише через кілька місяців після одруження із Ніколь.

"Я не знаю, що відбувається із цією піснею, але я не можу припинити її грати. Це як аудіо героїн. Буквально, я повинен зробити ще один хіт. Я граю її знову і знову", — говорить музикант.

Це викликало здивування не лише у шанувальників, а й у його дружини, голлівудської актриси, яка підтримувала його під час його боротьби з наркотичною та алкогольною залежністю у минулому.

"Ніколь ніколи б не попросила його прибрати допис, але вона була розчарована. Це повернуло для них дуже темні часи, коли вони майже розлучилися, але гірше того, що вона не хоче, щоб її діти почали думати, що це круто, або добре", — розповів інсайдер і додав, що пара, яка має спільних доньок Сандей, і Фейт, "пройшла через пекло через залежність Кіта".

