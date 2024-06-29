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Звездный друг Бена Аффлека предупреждал его о разводе с Дженнифер Лопес

29 июня 2024 10:53
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звездный друг Бена Аффлека предупреждал его о разводе с Дженнифер Лопес
Актер Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Лучший друг Бена Аффлека Мэтт Дэймон с самого начала был уверен, что в браке Бена с Дженнифер Лопес у актера снова возникнут проблемы. Мэтт Дэймон также пытался не позволить Бену снова начать пить алкоголь.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек всеми силами пытаются сохранить свой брак. Однако супруги не могут договориться по одному вопросу: Бен не выносит чрезмерного внимания к себе, а Дженнифер, напротив, им наслаждается.

 

Актер Мэтт Дэймон
Актер Мэтт Дэймон. Фото: Reuters

 

"Мэтт пытался предупредить Бена, когда он снова начал встречаться с Джей Ло, что это может произойти. Мэтт был рядом, чтобы помочь Бену собраться с силами после их первого расставания, и он чувствовал, что это произойдет снова", — говорит инсайдер.

Дэймон советовал Бену сосредоточиться на собственной работе, а не на проектах Лопес.

"Когда все начало разваливаться, Мэтт сказал Бену, что поддерживает любой его выбор, но хочет, чтобы он взялся за дело и сосредоточился на своей работе. Бен потратил очень много времени, сосредоточившись на проектах Джей Ло, как и впервые. Мэтт сказал Бену: "А что она вообще сделала для твоей карьеры?" — сказал источник из окружения актера.

 

Звездный друг Бена Аффлека говорил ему о разводе с Дженнифер Лопес
Актер Мэтт Дэймон. Фото: Reuters

 

Бен всегда прислушивался к Мэтту, с которым дружит много лет — в том числе и потому, что восторгается крепким браком друга. С 2005 года Дэймон женат на Лусиане Баррозо.

"Метт — единственный настоящий друг Бена. Он не позволил ему снова взяться за бутылку и был с ним, чтобы убедиться, что он не пьет", — утверждает источник.

По другим данным, поддерживает Бена не только лучший друг, но и бывшая супруга: у Дженнифер Гарнер есть ключи от его квартиры, в которой она оставляет свои вещи и иногда ночует, когда Аффлеку нужна поддержка.

Напомним, Дженнифер Лопес отдохнула от семейной драмы на яхте в Европе.

Дженнифер Лопес
Бен Аффлек
Звездный развод
зарубежные звезды

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